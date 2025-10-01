Apple TV+ pokazało pierwszy zwiastun serialu dokumentalnego Mr. Scorsese, który opowie o życiu i twórczości jednego z najważniejszych reżyserów w historii kina – Martina Scorsese. Pięcioodcinkowa produkcja w reżyserii Rebekki Miller zadebiutuje światowo już 5 października na nowojorskim festiwalu filmowym w sekcji Spotlight, czyli w samym sercu rodzinnego miasta Scorsese. Premiera na Apple TV+ odbędzie się kilkanaście dni później – 17 października.

Apple Tv+ ujawniło zwiastun serialu dokumentalnego o legendarnym reżyserze

Serial zabierze widzów w podróż przez bogatą filmografię reżysera – od debiutu Kto puka do moich drzwi, przez takie klasyki jak Ulice nędzy, Taksówkarz, Wściekły byk, Ostatnie kuszenie Chrystusa, Chłopcy z ferajny, Gangi Nowego Jorku, Aviator, Infiltracja (Oscar za reżyserię), Wilk z Wall Street, aż po najnowszy Czas krwawego księżyca. Scorsese w zwiastunie przyznaje, że od zawsze zmaga się z pytaniem, czy człowiek jest z natury dobry czy zły – a jego filmy to próby odpowiedzi na to fundamentalne pytanie.