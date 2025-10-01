Zaloguj się lub Zarejestruj

Apple Tv+ ujawniło zwiastun serialu dokumentalnego o legendarnym reżyserze

Jakub Piwoński
2025/10/01 17:10
Martin Scorsese nakręcił wiele wspaniałych filmów, także dokumentalnych. Teraz postanowiono opowiedzieć o nim samym.

Apple TV+ pokazało pierwszy zwiastun serialu dokumentalnego Mr. Scorsese, który opowie o życiu i twórczości jednego z najważniejszych reżyserów w historii kina – Martina Scorsese. Pięcioodcinkowa produkcja w reżyserii Rebekki Miller zadebiutuje światowo już 5 października na nowojorskim festiwalu filmowym w sekcji Spotlight, czyli w samym sercu rodzinnego miasta Scorsese. Premiera na Apple TV+ odbędzie się kilkanaście dni później – 17 października.

Martin Scorsese
Martin Scorsese

Serial zabierze widzów w podróż przez bogatą filmografię reżysera – od debiutu Kto puka do moich drzwi, przez takie klasyki jak Ulice nędzy, Taksówkarz, Wściekły byk, Ostatnie kuszenie Chrystusa, Chłopcy z ferajny, Gangi Nowego Jorku, Aviator, Infiltracja (Oscar za reżyserię), Wilk z Wall Street, aż po najnowszy Czas krwawego księżyca. Scorsese w zwiastunie przyznaje, że od zawsze zmaga się z pytaniem, czy człowiek jest z natury dobry czy zły – a jego filmy to próby odpowiedzi na to fundamentalne pytanie.

W produkcji pojawią się nigdy wcześniej niepublikowane materiały, a także wywiady z ludźmi z najbliższego otoczenia reżysera i największymi gwiazdami kina, które z nim współpracowały – m.in. Robertem De Niro, Leonardo DiCaprio, Danielem Day-Lewisem, Jodie Foster, Sharon Stone, Margot Robbie czy Cate Blanchett. Głos zabiorą również Steven Spielberg, Paul Schrader, Mick Jagger i Thelma Schoonmaker – wieloletnia montażystka Scorsese.

Serial Mr. Scorsese wyprodukowały Expanded Media i Round Films we współpracy z LBI Entertainment i Moxie Pictures. Warto dodać, że niedawno informowaliśmy o zapowiedzi nowego filmu Martina Scorsese – reżyser jest wciąż niezwykle aktywny zawodowo.

Źródło:https://deadline.com/2025/10/mr-scorsese-trailer-martin-scorsese-documentary-1236566838/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


