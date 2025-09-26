Apple rozdaje subskrypcję TV+ za darmo. Idealny moment na nadrobienie seriali

Apple powraca z popularną promocją, w ramach której można korzystać z Apple TV+ przez 30 dni bez opłat. Platforma w ostatnich latach stała się domem dla wielu uznanych produkcji, takich jak komediowy hit „Ted Lasso”, wysoko oceniany dramat sci-fi „Severance” (Rozdzielenie) czy epicka „Fundacja” oparta na prozie Isaaca Asimova.

Apple TV+ – jak aktywować darmowy miesiąc

Aby skorzystać z promocji, wystarczy wejść na stronę Apple TV+ i przypisać darmowy miesiąc do swojego konta Apple ID. Oferta w pierwszej kolejności skierowana jest do nowych użytkowników, choć część powracających subskrybentów również zgłasza możliwość jej aktywowania. Należy jednak liczyć się z tym, że nie wszyscy starsi klienci zostaną objęci promocją – niektóre konta mogą otrzymać komunikat o braku możliwości skorzystania z oferty.