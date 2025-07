Apex Legends już za moment trafi na Nintendo Switch 2. Dobre wieści dla fanów gry

Fani strzelanek typu battle royale mogą zacierać ręce. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w gatunku, Apex Legends, został oficjalnie zapowiedziany na nową konsolę Nintendo. Gra ma zadebiutować na Nintendo Switch 2 już w przyszłym tygodniu.

Apex Legends zmierza na Nintendo Switch 2. Premiera już za moment

Apex Legends trafi na Nintendo Switch już 5 sierpnia 2025 roku. Zapowiedź pojawiła się podczas dzisiejszego Nintendo Direct Partner Showcase. Wydarzenie przyniosło też informacje związane między innymi z Dragon Ball: Sparking! ZERO czy Cronos: The New Dawn.