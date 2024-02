Disco Elysium nie doczeka się ani dodatku, ani kontynuacji. Zwolnienia w szeregach ZA/UM

Disco Elysium to bardzo wysoko oceniania, między innymi przez użytkowników Steama, ciekawa gra cRPG. Wokół produkcji pojawiło się jednak sporo kontrowersji związanych z pozwami sądowymi czy toksyczną atmosferą w ZA/UM odpowiedzialnym za tytuł. To niestety nie koniec złych wieści związanych z grą. Okazuje się bowiem, że w studio anulowano kolejny projekt, a część zespołu będzie musiała pożegnać się ze swoimi stanowiskami.

Anulowano dwa projekty związane z Disco Elysium. Zwolnienia w ZA/UM

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, ma to związek z anulowaniem projektu o nazwie kodowej X7, który stanowić miał duże, samodzielne rozszerzenie do Disco Elysium. Ponadto prezes ZA/UM miał również przekazać pracownikom, że X7 było projektem, który potrzebowłaby jeszcze od jednego roku do dwóch lat, aby sfinalizować prace i wymagałby „więcej czasu i wysiłku niż Disco Elysium". Jak wynika z najnowszego raportu GLHF , studio ZA/UM ma opuścić około 24 pracowników, co stanowi jedną czwartą zespołu.

Zwolnienia grozić mają między innymi artystom zajmującym się grafiką 3D i 2D, pracownikom działu IT i animacji, a także scenarzystom. Według źródeł GLHF projekt X7 to już trzecie, duże przedsięwzięcie, które zostało anulowane lub wstrzymane w przeciągu ostatnich lat. W 2022 roku zrezygnowano bowiem z kontynuacji Disco Elysium, czyli projektu o kryptonimie Y12, a w 2023 doszło do wstrzymania produkcji nowego IP w uniwersum science-fiction (o nazwie kodowej P1).