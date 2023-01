Anulowany remake Duke Nukem 3D wyciekł do sieci

Ciężko dokładnie określić skąd takie natężenie, ale w końcówce minionego roku zostaliśmy wręcz zbombardowani newsami o wyciekach wczesnych wersji różnych produkcji. Najciekawsze linki znajdziecie na końcu tego artykułu. W sieci pojawił się kolejny prototyp.

Wczesna wersja Duke Nukem 3D: Reloaded jest grywalna

Duke Nukem 3D: Reloaded to projekt, który został zapowiedziany jeszcze w 2010 roku. Pomysł został dość ciepło przyjęty wśród fanów, ale finalnie prace nad grą zostały wstrzymane już po roku. Lata mijały, a wszyscy stopniowo zapominali o planach odświeżenia kultowej produkcji, aż do teraz.



Do sieci wyciekła wersja testowa, która datowana jest na 2011 rok. Pliki potrzebne do jej uruchomienia znajdziecie tutaj, a jeśli chcecie tylko na szybko rzucić okiem na wspomnianą wersję, to zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.



Duke Nukem to marka, której nie trzeba przedstawiać miłośnikom gier wideo. Myślicie, że ma jakiekolwiek szanse na triumfalny powrót? Czy jest dla niej miejsce wśród współczesnych gier?