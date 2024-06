Pracownik Google odpowiedzialny za wyciek przedpremierowych zwiastunów Nintendo

Nintendo słynie z powściągliwości w kwestii swoich nadchodzących projektów, a z biegiem lat staje się coraz bardziej tajemnicze. W 2020 roku musiało stawić czoła masowemu wyciekowi informacji znanemu jako „Gigaleak”, gdy na 4chan pojawił się kod źródłowy, dokumenty prototypowe, niepublikowane grafiki i inne informacje. Prezes firmy Shuntaro Furukawa powiedział w 2022 roku, że po incydencie firma zwiększyła bezpieczeństwo.

Mimo to z biegiem lat coraz częściej zdarza się, że premierowe tytuły Nintendo trafiają do Internetu z wyprzedzeniem. Zarówno Pokémon Scarlet i Violet, jak i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wyciekły do sieci na tydzień lub dwa przed premierą.

Wycieki nadal stanowią ogromny problem w całej branży. W 2022 r. prawdopodobnie najgłośniejszym incydentem tego typu było pojawienie się w internecie materiału filmowego z Grand Theft Auto 6. Natomiast w 2023 roku do sieci wyciekły informacje na temat nadchodzących projektów Insomniac Games, takich jak np.: Marvel’s Wolverine.