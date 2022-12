Do sieci wyciekła wczesna wersja gry Rayman 4. Zobacz gameplay

Jeżeli należycie do fanów serii Rayman, mamy dla Was interesującą wiadomość. W okresie świątecznym na forum 4Chan wyciekł materiał trwający jedną minutę, który prezentuje rozgrywkę z anulowanej gry Rayman 4 we wczesnej wersji. Jak zapewne niektórzy świetnie wiedzą, produkcja nigdy nie ujrzała światła dziennego, ponieważ w trakcie procesu powstawania została przekształcona w Rayman: Raving Rabbids.

Gameplay z gry Rayman 4

Zainteresowani mogą znaleźć pozostałe materiały pod tym adresem.