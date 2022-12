Michael Jackson w zapomnianej grze autorstwa firmy SEGA

Michael Jackson to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Bez wątpienia jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów na świecie. Przecież dosłownie wszyscy znają jego hit – „Keny Keczułoki Anułoki”. W ciekawy sposób udało się uratować i zabezpieczyć kolejne dobro kultury, które nosi jego ślad.

Michael Jackson w Scramble Training

Mowa tutaj o Scramble Training, produkcji stworzonej na potrzeby parków rozgrywki Sega World. Przez przypadek, bo na jednym z brytyjskich pchlich targów, udało się znaleźć materiał zawierający nagranie z gry. Całość odpowiednio już zabezpieczono, a wideo trafiło na YouTube. Zachęcamy do zapoznania się z filmikiem.



Muszę przyznać, że wygląda to nieco komicznie, a Jackson średnio poradził sobie w roli pilota i nawigatora. Jego wizerunek z pewnością przyciągał jednak graczy. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie odnalazła się również inna wiekowa gra przeznaczona na sprzęt firmy SEGA. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: The Sacred Pools – odnalazł się zaginiony thriller erotyczny autorstwa firmy Sega.