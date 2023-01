Jak podaje serwis Metro, do sieci wyciekła wczesna wersja gry Horizon: Forbidden West od studia Guerrilla Games. W wiadomości czytamy, że wersja, która wyciekła, jest wersją alfa i posiada odblokowane opcje debugowania pozwalające na modyfikowanie wielu aspektów produkcji. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, iż niedługo w sieci pojawią się materiały prezentujące najróżniejsze kreacje graczy.

Według informacji ma to być wersja gry, która była rozsyłana do zdalnych testerów jeszcze w czasie globalnej pandemii. Co więcej, w plikach odnaleziono wzmianki o. Tutaj jednak warto zaznaczyć, że w połowie ubiegłego miesiąca Guerrilla Games potwierdziła istnienie tytułu wieloosobowego osadzonego w uniwersum Horizon

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Horizon: Forbidden West zadebiutowało na rynku 18 lutego na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Pierwsza część, czyli Horizon: Zero Dawn, zadebiutowała 28 lutego 2017 roku na konsoli PlayStation 4. Na komputerach osobistych pojawiła się 7 sierpnia 2020 roku. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszej recenzji najnowszej odsłony.