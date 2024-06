350 gier Nintendo Switcha ukrytych w biustonoszu. Kobieta przyłapana na próbie przemytu

Wszyscy funkcjonariusze byli zgodni, że kobieta zachowuje się nienaturalnie i jest wyjątkowo podenerwowana. Jednak jeden z nich wykazał się bystrym spojrzeniem i stwierdził, że z biustem kobiety jest coś nie tak . Wtedy rozpoczęła się kontrola prowadząca do wykrycia nielegalnego towaru.

Przy zdenerwowanej kobiecie znaleziono 350 kartridży z grami Nintendo Switch . Wszystkie one zostały wepchnięte w stanik. W pierwszej, szacunkowej wycenie wartości przemycanego towaru, uznano że jego wartość wynosi 70 000 juanów, czyli 9660 dolarów.

Chińscy celnicy zwrócili uwagę na art. 7 przepisów wykonawczych w sprawie wykonywania celnych kar administracyjnych Chińskiej Republiki Ludowej. Rozporządzenie to zabrania osobom wjeżdżającym do Chin uchylania się od „dozoru celnego poprzez ukrywanie towarów do zadeklarowania, składanie fałszywych deklaracji, transportowania, przewożenia lub wysyłania pocztą towarów, których wjazd lub wyjazd jest zabroniony lub ograniczony przez państwo”.

Zakładając, że gry nie zostaną uznane za zakazane lub objęte ograniczeniami, kobieta może zapłacić grzywnę w wysokości trzykrotności należnych, ale unikniętych ceł.