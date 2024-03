Klimatyczna metroidvania z datą premiery. Animal Well na nowym zwiastunie

Na horyzoncie pojawiła się obiecująca gra z gatunku metroidvanii – Animal Well.

Kilka dni temu informowaliśmy o nowym zwiastunie kolorowej metroidvanii Tales of Kenzera. To jednak nie koniec dobrych wieści dla miłośników gatunku. Na horyzoncie pojawiło się bowiem Animal Well, które właśnie otrzymało datę premiery i nowy zwiastun.