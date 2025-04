Angry Birds wracają. Powstanie trzeci film - znamy datę premiery

Od jakiegoś czasu spekuluje się o możliwości powstania trzeciej odsłony Angry Birds. Teraz to już pewne – projekt oficjalnie ruszył, a Paramount ogłosiło, że premiera The Angry Birds 3 odbędzie się 29 stycznia 2027 roku. To odległa data, ale przynajmniej, jak na razie, nie zagrożona. Czy animacja, adaptująca popularne gry, będzie jednak w stanie powtórzyć sukces kinowego Minecrafta?

Powstanie Angry Birds 3

Przypomnijmy, że Angry Birds to fenomen popkultury, który z prostego mobilnego hitu przekształcił się w globalną markę łączącą gry, filmy, zabawki i seriale animowane. Za reżyserię filmowej adaptacji odpowiada i tym razem John Rice, twórca pierwszej części. Scenariusz pisze Thurop Van Orman (Angry Birds 2 Film), a w rolach głównych ponownie usłyszymy Jasona Sudeikisa (Ted Lasso) i Josha Gada (Kraina lodu). Producentami zostali John Cohen, Dan Chuba i Carla Connor.