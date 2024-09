Andrew Garfield powróci w Spider-Man 4? Aktor komentuje plotki

Doniesień nie brakuje, ale co na to sam zainteresowany?

Docierają do nas różne informacje dotyczące fabuły Spider-Mana 4. Wcześniej informowano, że Marvel Studios i Sony Pictures nie mogą dojść do porozumienia, co do historii w nowym filmie. Sony miało jednak postawić na swoim i nowe przygody Pajączka mają rozgrywać się w multiwersum, gdzie możemy spodziewać się pokazania alternatywnych wersji popularnego superbohatera. Z tego zrodziły się plotki, że Andrew Garfield miałby wrócić do swojej roli. Premiery Spider-Mana 4 możemy spodziewać się między Avengrs: Doomsday i Avengers: Secret Wars, a film ma należeć do podserii nazwanej Battleworld. Z tego powodu Garfield i Tobey Maguire mieliby jeszcze raz zagrać Petera Parkera u boku Toma Hollanda.

Spider-Man 4 – Andrew Garfield komentuje plotki o udziale w filmie

W najnowszym wywiadzie dla IndieWire Andrew Garfield przyznał, że internet tym razem się myli i nie powróci jako Spider-Man. Warto jednak pamiętać, że aktorzy muszą przestrzegać klauzul w kontrakcie z Marvelem i nie mogą wypowiadać się o żadnych przyszłych projektach. Nie wiadomo, czy Garfield podpisał już umowę na zagranie w Spider-Manie 4, czy też rzeczywiście nic nie wie o planach na ten film.