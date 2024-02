Sony chce zrobić Spider-Mana 4 na szybko, Marvel na spokojnie. Studia nie mogą dojść do porozumienia

Japońska wytwórnia chce jak najszybciej nakręcić film, który byłby podobny do Spider-Mana: Bez drogi do domu. Na to nie chce zgodzić się Marvel.

Od premiery Spider-Mana: Bez drogi do domu minęły już dwa lata, a wciąż nie otrzymaliśmy oficjalnej zapowiedzi czwartej części przygód Petera Parkera, w którego wciela się Tom Holland. Z wielu źródeł wiadomo, że Spider-Man 4 już powstaje, ale przedstawiciele Sony Pictures i Marvel Studios nie mogą dojść do porozumienia w sprawie kształtu nowej produkcji. Pierwsze doniesienia o konflikcie pojawiły się przed miesiącem i studia nadal nie rozwiązały tej kwestii. Nowe światło na negocjacje rzucił Daniel Richtman, który ujawnił, że to Sony ma naciskać na Marvela, aby kolejna część przygód Pajączka powstała jak najszybciej.

Spider-Man 4 – Marvel i Sony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie kształtu historii

Sony Pictures chce nakręcić Spider-Mana 4 na szybko, aby fani nie musieli czekać zbyt długo na premierę nowego filmu. Historia, za którą opowiada się producent Tom Rothman, ma być zrealizowana z epickim rozmachem, podobnym do tego ze Spider-Mana: Bez drogi do domu. Peter Parker miałby rozwiązać kolejne problemy z multiwersum, a w filmie pojawiliby się Tobey Maguire i Andrew Garfield. Studio chce uzyskać ten sam efekt, co przy trzeciej części serii i uważają, że przyniesie im to kolejną miliardową produkcję (Spider-Man: Bez drogi do domu zarobił na całym świecie 1,921 mld dolarów.