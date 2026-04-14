Yamaha w potężnych tarapatach. Czy zmiana silnika na V4 była dobrym ruchem?

Po latach korzystania z silnika rzędowego, Yamaha w ubiegłym sezonie rozpoczęła prace nad nową jednostką V4. Producent zdecydował się w pełni przejść na tę konfigurację w sezonie 2026, mając na uwadze nadchodzące przepisy dotyczące motocykli o pojemności 850 cm3, które mają faworyzować węższe konstrukcje typu V. Niestety obecna jednostka V4 o pojemności 1000 cm3 nie dorównuje jeszcze osiągami poprzedniej koncepcji, a zespół musi jednocześnie rozwijać także nowy motocykl zgodny z przyszłymi regulacjami oraz oponami Pirelli.

Yamaha z problemami w MotoGP

Główny kierowca zespołu, Fabio Quartararo, nie ukrywa frustracji z powodu słabych wyników. Choć w Brazylii zakwalifikował się na czwartej pozycji i ukończył sprint na szóstym miejscu, motocykl Yamahy nie był w stanie zająć wyższej niż 14 pozycja w wyścigu Grand Prix. Zespół zajmuje obecnie ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, mając o 19 punktów mniej niż w tym samym momencie poprzedniego sezonu. Sam Quartararo, mimo statusu lidera zespołu, jest dopiero 17 w klasyfikacji kierowców. W padoku pojawiają się także spekulacje o jego możliwym przejściu do Hondy w 2027 roku.