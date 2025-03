Andor za darmo również po polsku. Serial dostępny jest na YouTube

Po prawie trzyletniej przerwie z nowym sezonem powraca Andor, czyli doceniony przez widzów prequel Łotra 1. Produkcja nieprzypadkowo została okrzyknięta najlepszym serialem z Gwiezdnych wojen, odbierając ten tytuł The Mandalorianinowi. Chociaż w kolejnych latach pojawiło się sporo nowych tytułów ze świata Star Wars, to żaden inny nie zdobył aż tylu serc fanów. Jeszcze pod koniec lutego Disney podzielił się nowym zwiastunem i plakatem drugiego sezonu. Przed samą premierą nowych odcinków firma zrobiła niespodziankę i podzieliła się pierwszymi trzema odcinkami Andora całkowicie za darmo. Teraz dostępnymi również w polskiej wersji językowej.

Jest to jednak oferta limitowana czasowo i odcinki Andora znikną z YouTube’a już 7 kwietnia. Jeżeli więc jeszcze nie oglądaliście tego serialu z Gwiezdnych wojen, a chcielibyście go nadrobić, lecz nie wiecie, czy jest to produkcja dla Was, to teraz jest najlepsza okazja, aby to sprawdzić.

Oprócz trzech odcinków na oficjalnym kanale Gwiezdnych wojen na YouTube udostępniono także oficjalne streszczenie całego pierwszego sezonu. Niestety materiał dostępny jest wyłącznie w języku angielskim.