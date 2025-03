Andor trafił na YouTube. Najlepszy serial Gwiezdnych wojen dostępny za darmo

Gwiezdne wojny: Andor powszechnie uznawany jest za najlepszy serial osadzony w świecie stworzonym przez Georga Lucasa. Jego drugi sezon zadebiutuje na Disney+ już w kwietniu, a platforma najwyraźniej zdaje sobie sprawę z potencjału tej produkcji – nie zamierza oszczędzać na promocji. Serial trafił właśnie na YouTube, by nieprzekonani widzowie mogli się do niego przekonać.

Andor dostępny za darmo na YouTube

Aby zachęcić nowych widzów, Disney udostępnił trzy pierwsze odcinki pierwszego sezonu zupełnie za darmo na YouTube. To doskonała okazja, by sprawdzić, dlaczego serial zdobył tak wiele pochwał. Ponadto w Stanach Zjednoczonych użytkownicy platformy Hulu, którzy nie posiadają Disney+, otrzymają dostęp do całego pierwszego sezonu.