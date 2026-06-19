Ana de Armas wystąpi w kolejnym thrillerze erotycznym

Projekt wpisuje się w coraz wyraźniejszy powrót thrillerów erotycznych do Hollywood. Gatunek ten święcił triumfy szczególnie w latach 80. i 90., kiedy na ekrany trafiały takie filmy jak Fatalne zauroczenie, Nagi instynkt, Niemoralna propozycja czy Niewierna. W ostatnich miesiącach ogłoszono kilka podobnych produkcji, w tym reboot Nagiego instynktu. Scenariusz do Palm Grove napisał James Morosini, znany przede wszystkim z dobrze przyjętej komedii I Love My Dad. W filmie ma wystąpić także Kate Hudson. Na razie nie ujawniono daty rozpoczęcia zdjęć ani studia odpowiedzialnego za dystrybucję filmu.

Dla Any de Armas będzie to kolejny głośny projekt w coraz bogatszej karierze. Kubańska aktorka zdobyła światową rozpoznawalność dzięki rolom w filmach Na noże, Nie czas umierać i Blade Runner 2049, a za kreację Marilyn Monroe w filmie Blondynka otrzymała nominację do Oscara. Co ciekawe, nie będzie to jej pierwsze spotkanie z thrillerem erotycznym. W 2022 roku wystąpiła u boku Bena Afflecka w filmie Głęboka woda, jednak produkcja spotkała się z chłodnym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i widzów i nie zdołała wskrzesić popularności gatunku.