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Ana de Armas wystąpi w kolejnym thrillerze erotycznym

Jakub Piwoński
2026/06/19 11:40
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Wcześniejsze doświadczenia aktorki z tego rodzaju kinem to film Głęboka woda z 2022, który okazał się dość głośną porażką. Czy tym razem się uda?

Ana de Armas negocjują udział w filmie Palm Grove. To nowy thriller erotyczny przygotowywany z myślą o kinowej premierze. Za reżyserię odpowiadać ma Kornél Mundruczó, twórca głośnego filmu Cząstki kobiety.

Ana de Armas
Ana de Armas

Ana de Armas wystąpi w kolejnym thrillerze erotycznym

Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że akcja zostanie osadzona w Miami. Historia skupi się na kobiecie prowadzącej pozornie idealne życie, która odkrywa podwójne życie swojego męża. To wydarzenie uruchamia niebezpieczną grę pełną manipulacji, zdrad i walki o kontrolę.

GramTV przedstawia:

Projekt wpisuje się w coraz wyraźniejszy powrót thrillerów erotycznych do Hollywood. Gatunek ten święcił triumfy szczególnie w latach 80. i 90., kiedy na ekrany trafiały takie filmy jak Fatalne zauroczenie, Nagi instynkt, Niemoralna propozycja czy Niewierna. W ostatnich miesiącach ogłoszono kilka podobnych produkcji, w tym reboot Nagiego instynktu. Scenariusz do Palm Grove napisał James Morosini, znany przede wszystkim z dobrze przyjętej komedii I Love My Dad. W filmie ma wystąpić także Kate Hudson. Na razie nie ujawniono daty rozpoczęcia zdjęć ani studia odpowiedzialnego za dystrybucję filmu.

Dla Any de Armas będzie to kolejny głośny projekt w coraz bogatszej karierze. Kubańska aktorka zdobyła światową rozpoznawalność dzięki rolom w filmach Na noże, Nie czas umierać i Blade Runner 2049, a za kreację Marilyn Monroe w filmie Blondynka otrzymała nominację do Oscara. Co ciekawe, nie będzie to jej pierwsze spotkanie z thrillerem erotycznym. W 2022 roku wystąpiła u boku Bena Afflecka w filmie Głęboka woda, jednak produkcja spotkała się z chłodnym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i widzów i nie zdołała wskrzesić popularności gatunku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/6/18/f7z38hk8f4l1lwhpq6g58aq9m7wwt0

Tagi:

Popkultura
thriller
erotyka
Ana de Armas
aktorka
Kate Hudson
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Palm Grove
James Morosini
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
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