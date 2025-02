Amy Adams i Javier Bardem w remaku Przylądku strachu – to nowa odsłona kultowego thrillera

Nadchodzi kolejny remake. Javier Bardem został obsadzony w głównej roli w nadchodzącym serialu Przylądek strachu, będącym remakiem klasycznych filmów z 1962 i 1991 roku. Do obsady dołączyła także Amy Adams, która zagra jedną z głównych ról, co sugeruje, że projekt ma ogromny potencjał, zważywszy na talent obu aktorów. Wysokiej klasy obsada z pewnością podnosi oczekiwania wobec nowej wersji kultowego thrillera.

Nadchodzi nowy Przylądek strachu

Przylądek strachu oparty jest na powieści The Executioners i opowiada historię prawnika, który po wyjściu z więzienia zostaje terroryzowany przez mordercę Maxa Cady'ego. Wersja z 1991 roku w reżyserii Martina Scorsese stała się kultowa, a postać Cady'ego, pierwotnie grana przez Roberta Mitchuma, została w tej odsłonie zastąpiona przez Roberta De Niro. Teraz głównego psychopatę zagra Javier Bardem, którego talent do ról złoczyńców jest powszechnie znany. Aktor zasłynął bowiem mroczną kreacją w To nie jest kraj dla starych ludzi. Amy Adams, która także zaangażowana do tego projektu, ma doświadczenie w graniu w mrocznych serialach – warto wspomnieć chociażby Ostre przedmioty dostępne na Max.