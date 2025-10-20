Zaloguj się lub Zarejestruj

"American Idiot” Green Daya największym rockowym albumem XXI wieku. Linkin Park na drugim miejscu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/20 15:30
Green Day może świętować spory sukces jeśli chodzi o Wielką Brytanię, wyprzedzając równie kultowe Linkin Park.

Z okazji National Album Day 2025, serwis Official Charts opublikował listę 40 największych rockowych i metalowych albumów studyjnych wydanych w Wielkiej Brytanii w XXI wieku. Na szczycie zestawienia znalazł się legendarny krążek “American Idiot” zespołu Green Day.

Green Day
Green Day

Album Green Day z ogromnym wyróżnieniem

Album wydany w 2004 roku, zgromadził już ponad 2,6 miliona nabywców i streamów w Wielkiej Brytanii. Płyta z przebojami takimi jak “American Idiot” i “Wake Me Up When September Ends” była politycznie naładowaną punk-operą, powstałą jako reakcja na nastroje w USA po atakach z 11 września. Jak podkreślił dyrektor generalny Official Charts, Martin Talbot, przesłanie płyty, pełne pokoleniowego buntu i rozczarowania, pozostaje zaskakująco aktualne nawet dwie dekady później.

Tuż za Green Day uplasował się debiutancki album Linkin Park zatytułowany “Hybrid Theory”, który zdobył ponad 2 miliony nabywców i ugruntował pozycję nu-metalu na światowej scenie. Najwyżej notowanym brytyjskim wydawnictwem jest debiut grupy The Darkness “Permission to Land”, z wynikiem 1,45 miliona, zajmujący trzecie miejsce. Czwartą pozycję zdobył gotycko-rockowy klasyk Evanescence “Fallen”, a pierwszą piątkę zamyka monumentalny album Muse “Black Holes & Revelations” z 2006 roku.

Ranking pokazuje niezwykłą trwałość popularności największych rockowych wykonawców XXI wieku. Zarówno Muse, jak i Foo Fighters mają w zestawieniu po cztery albumy, a Nickelback trzy. My Chemical Romance uplasowali się na szóstym miejscu z kultową płytą “The Black Parade”, której 20-lecie zespół uczci trasą koncertową po Wielkiej Brytanii w 2026 roku.

Tegoroczny National Album Day 2025 poświęcony jest właśnie rockowi. Oficjalnymi ambasadorami wydarzenia zostali Wolf Alice, Iron Maiden, Nova Twins oraz Architects, czyli cztery zespoły reprezentujące różne oblicza współczesnej sceny gitarowej. “American Idiot” po raz kolejny udowadnia, że bunt, emocje i przekaz Green Daya nie tracą na sile, nawet po dwudziestu latach od premiery.

Źródło:https://www.music-news.com/news/UK/184955/Green-Day-s-American-Idiot-crowned-biggest-rock-album-of-the-21st-century

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

