"American Idiot” Green Daya największym rockowym albumem XXI wieku. Linkin Park na drugim miejscu

Z okazji National Album Day 2025, serwis Official Charts opublikował listę 40 największych rockowych i metalowych albumów studyjnych wydanych w Wielkiej Brytanii w XXI wieku. Na szczycie zestawienia znalazł się legendarny krążek “American Idiot” zespołu Green Day.

Album Green Day z ogromnym wyróżnieniem

Album wydany w 2004 roku, zgromadził już ponad 2,6 miliona nabywców i streamów w Wielkiej Brytanii. Płyta z przebojami takimi jak “American Idiot” i “Wake Me Up When September Ends” była politycznie naładowaną punk-operą, powstałą jako reakcja na nastroje w USA po atakach z 11 września. Jak podkreślił dyrektor generalny Official Charts, Martin Talbot, przesłanie płyty, pełne pokoleniowego buntu i rozczarowania, pozostaje zaskakująco aktualne nawet dwie dekady później.