Ambitne MMO byłego projektanta World of Warcraft zostało oficjalnie anulowane. To bardzo trudny czas dla gatunku

Greg Street założył własne studio Fantastic Pixel Castle po odejściu z Riot Games, aby stworzyć dla NetEase Games nową, ambitną grę MMO. Niestety, po serii problemów i decyzji finansowych chińskiego wydawcy, projekt nie doczeka się realizacji.

Dosłownie dziesiątki osób skontaktowały się z nami, aby pomóc w szukaniu kapitału. Wystarczy jeden sukces, by wszystko się zmieniło. Dziękuję też zespołowi NetEase za to, że uwierzyli w nasz pomysł. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli wspólnie coś stworzyć.

Fantastic Pixel Castle zamknie swoje drzwi 17 listopada. Wciąż istnieje szansa, że uda nam się pozyskać nowe finansowanie po tej dacie, ale będzie to zależało od tego, ilu członków zespołu z nami zostanie. Choć chcielibyśmy ukończyć naszą grę, naszym pierwszym priorytetem jest teraz pomoc naszym deweloperom w znalezieniu pracy, czy to w nowym, niezależnym studiu Fantastic Pixel Castle 2.0, czy w innych, stabilnych firmach z branży gier i technologii.

Projekt Ghost miał być osadzony w postapokaliptycznym świecie fantasy, w którym gracze mieli odkrywać ostatni bastion ludzkości, czyli latającą wyspę, będącą centrum społeczności po katastrofie, która zniszczyła większość cywilizacji. Pomysł był ambitny, a zespół składał się z doświadczonych twórców znanych z takich serii jak World of Warcraft, League of Legends czy Halo. Niestety, mimo zaawansowanych koncepcji i wczesnych prototypów, projekt nie przetrwał cięć finansowych w NetEase.

Trzeba przyznać, że ostatnie czasy są trudne dla fanów gier MMO, a anulowanie Ghost to kolejny cios dla tego gatunku. W ostatnich miesiącach Amazon zrezygnował z tworzenia MMO w uniwersum Władcy Pierścieni, New World zakończyło rozwój nowej zawartości, a inne ambitne projekty takie jak Worlds Untold, Jar of Sparks i T-Minus Zero, również zostały zamknięte przed premierą. Choć tytuły takie jak Dune: Awakening wciąż utrzymują zainteresowanie, większość graczy MMO nadal wraca do klasyków w postaci World of Warcraft, RuneScape, Guild Wars 2 czy Final Fantasy XIV.