Ambitne MMO byłego projektanta World of Warcraft zostało oficjalnie anulowane. To bardzo trudny czas dla gatunku

Greg “Ghostcrawler” Street, znany projektant odpowiedzialny m.in. za World of Warcraft i nieukończone MMO w świecie League of Legends, ogłosił, że jego najnowszy projekt Ghost został oficjalnie skasowany.
Greg Street założył własne studio Fantastic Pixel Castle po odejściu z Riot Games, aby stworzyć dla NetEase Games nową, ambitną grę MMO. Niestety, po serii problemów i decyzji finansowych chińskiego wydawcy, projekt nie doczeka się realizacji.
Nowe MMO Ghost zostało pogrzebane jeszcze przed wydaniem
W poście opublikowanym na LinkedInie, Ghostcrawler poinformował:
Fantastic Pixel Castle zamknie swoje drzwi 17 listopada. Wciąż istnieje szansa, że uda nam się pozyskać nowe finansowanie po tej dacie, ale będzie to zależało od tego, ilu członków zespołu z nami zostanie. Choć chcielibyśmy ukończyć naszą grę, naszym pierwszym priorytetem jest teraz pomoc naszym deweloperom w znalezieniu pracy, czy to w nowym, niezależnym studiu Fantastic Pixel Castle 2.0, czy w innych, stabilnych firmach z branży gier i technologii.
Street podziękował także wszystkim, którzy próbowali pomóc studiu w pozyskaniu inwestorów:
Dosłownie dziesiątki osób skontaktowały się z nami, aby pomóc w szukaniu kapitału. Wystarczy jeden sukces, by wszystko się zmieniło. Dziękuję też zespołowi NetEase za to, że uwierzyli w nasz pomysł. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli wspólnie coś stworzyć.
GramTV przedstawia:
Projekt Ghost miał być osadzony w postapokaliptycznym świecie fantasy, w którym gracze mieli odkrywać ostatni bastion ludzkości, czyli latającą wyspę, będącą centrum społeczności po katastrofie, która zniszczyła większość cywilizacji. Pomysł był ambitny, a zespół składał się z doświadczonych twórców znanych z takich serii jak World of Warcraft, League of Legends czy Halo. Niestety, mimo zaawansowanych koncepcji i wczesnych prototypów, projekt nie przetrwał cięć finansowych w NetEase.
Trzeba przyznać, że ostatnie czasy są trudne dla fanów gier MMO, a anulowanie Ghost to kolejny cios dla tego gatunku. W ostatnich miesiącach Amazon zrezygnował z tworzenia MMO w uniwersum Władcy Pierścieni, New World zakończyło rozwój nowej zawartości, a inne ambitne projekty takie jak Worlds Untold, Jar of Sparks i T-Minus Zero, również zostały zamknięte przed premierą. Choć tytuły takie jak Dune: Awakening wciąż utrzymują zainteresowanie, większość graczy MMO nadal wraca do klasyków w postaci World of Warcraft, RuneScape, Guild Wars 2 czy Final Fantasy XIV.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!