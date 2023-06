Amazon zakończył jeden z seriali, bo pieniądze poszły na Pierścienie Władzy?

Zakończenie Wspaniałej pani Maisel zebrało wiele pochwał, ale twórczyni Amy Sherman-Palladino przyznała, że serial został zakończony nie ze względu na plany twórców, ale była to odgórna decyzja Amazona. Firma miała zamówić tylko jeszcze jeden, finałowy sezon, chociaż scenarzyści mieli pomysły na rozwinięcie historii. W podcaście WTF with Mark Maron, showrunnerka zasugerowała, że Amazon podjął tę decyzję, aby sfinansować Władcę Pierścieni: Pierścienie Władzy.

To nie była moja decyzja. Ale wszystko dobiega końca. Rozumiem to. Ale wiesz, są orki, za które trzeba zapłacić. Wokół biega mnóstwo orków. Muszą zapłacić orkom. Maisel był pod koniec bardzo drogim serialem. Wszystkie te dzwonki i gwizdki. Robienie pokazów z epoki jest bardzo drogie. To nie tylko… to nie tylko samochody, sukienki i dekoracje. To cała żmudna praca, wyjęcie wszystkich nowoczesnych rzeczy. Efekty specjalne są wyjątkowe. Nie pomyślelibyście, że korzystaliśmy z efektów specjalnych, skoro nie ma smoków.