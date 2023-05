Władca Pierścieni od Wesa Andersona wygląda genialnie. Willema Dafoe jako Golluma nie da się odzobaczyć

Fanowski zwiastun prezentuje zupełnie inne Śródziemie niż to, które znamy z trylogii Petera Jacksona.

Kanał Curious Refuge zaprezentował zwiastun nietypowej wersji Władcy Pierścieni. Na trwającym niecałe dwie minuty materiale możemy zobaczyć, jak wyglądałaby ekranizacja słynnej powieści J.R.R. Tolkiena, gdyby odpowiedział za nią Wes Anderson.

Władca Pierścieni od Wesa Andersona – fanowski zwiastun zachwycił fanów

Reżyser Grand Budapest Hotel i Fantastycznego Pana Lisa posiada swój własny, charakterystyczny styl, w którym każdy kadr skomponowany jest w symetrycznym kluczu. Oznacza to, że wszystko co najistotniejsze znajduje się na środku ekranu, a po bokach mamy zbliżone do siebie elementy obrazu, które dopełniają całości. Kto widział choć jeden film Andersona, ten doskonale rozpozna jego specyficzną stylistykę.