Zapomniane fantasy wróci w aktorskim filmie. Amazon przejął kolejną serię

Radosław Krajewski
2026/04/18 14:00
Niewielu widzów pamięta tę produkcję, ale już za kilka lat więcej osób będzie mogło zapoznać się z tą historią za sprawą aktorskiego remake’u.

Jedna z najbardziej zapomnianych animacji lat dziewięćdziesiątych powróci na ekrany w zupełnie nowej odsłonie. Amazon MGM Studios pracuje nad aktorską wersją filmu Dolina paproci, a za sterami projektu stanie uznana reżyserka Marielle Heller.

Twórczyni znana z produkcji takich jak Cóż za piękny dzień oraz Nocna suka zajmie się zarówno reżyserią, jak i scenariuszem nadchodzącego filmu. Projekt powstaje w ramach jej firmy producenckiej, a sama Heller ponownie nawiązuje współpracę ze studiem po realizacji swojego ostatniego filmu zatytułowanego The Comebacker.

Oryginalna Dolina paproci z 1992 roku opowiadało historię magicznych mieszkańców australijskiej dżungli, którzy stają do walki o przetrwanie swojego świata zagrożonego przez działalność człowieka i niszczycielską siłę znaną jako Hexxus. Produkcja zapisała się w pamięci widzów nie tylko dzięki ekologicznej tematyce, lecz także za sprawą gwiazdorskiej obsady głosowej, w której znaleźli się: Robin Williams, Tim Curry, Christian Slater oraz Samantha Mathis.

Nowa wersja filmu zgromadzi szerokie grono producentów. Za realizację odpowiada między innymi Stacey Sher, która wcześniej pracowała przy takich tytułach jak Pulp Fiction, Django czy Erin Brockovich.

Na ten moment nie ujawniono szczegółów dotyczących obsady ani przybliżonej daty premiery. Wiadomo jednak, że oryginalny film nadal pozostaje w dystrybucji dzięki Shout! Factory, co może pomóc w ponownym zainteresowaniu marką przed debiutem nowej wersji.

Warto wspomnieć, że Dolina paproci doczekała się również kontynuacji o podtytule Magia ratunkowa. Film wyszedł w 1998 roku i pojawił się wyłącznie na kasetach VHS.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/ferngully-live-action-movie-marielle-heller-amazon-mgm-1236724657/

