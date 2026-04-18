62 lata temu kultowa seria science fiction zaskoczyła widzów. Ten epizod przeszedł do historii

To była odważna decyzja twórców, ale opłaciła się.

Choć Strefa mroku zapisała się w historii jako przykład kultowego telewizyjnego science fiction i horroru z okresu lat 60. i 70. ubiegłego wieku, to jeden z jego najbardziej pamiętnych epizodów udowodnił, że siła serii tkwiła w czymś znacznie więcej niż tylko nadprzyrodzonych motywach. Ponad sześć dekad temu widzowie zobaczyli historię, która całkowicie porzuciła elementy fantastyczne, stawiając na czyste, klaustrofobiczne napięcie. Strefa mroku – odcinek bez żadnych elementów fantastycznych zapisał się w historii telewizji Mowa o odcinku The Jeopardy Room z piątego sezonu, w którym główną rolę zagrał Martin Landau. Aktor wcielił się w majora Iwana Kuczenkę, więźnia politycznego próbującego uciec z własnego kraju. Zamiast typowej dla serii metafizyki widzowie otrzymali zamkniętą w jednym pomieszczeniu historię o przetrwaniu, w której bohater zostaje uwięziony w pokoju naszpikowanym pułapkami.

Sytuacja jest prosta, ale dramatyczna. W pomieszczeniu ukryto bombę, a Kuczenko ma trzy godziny na jej odnalezienie i rozbrojenie. Każda próba ucieczki kończy się śmiercią z rąk snajpera czekającego na zewnątrz. Całość przybiera formę psychologicznego pojedynku, w którym każda decyzja może być ostatnią. Minimalistyczna konstrukcja odcinka tylko potęguje napięcie, udowadniając, że nawet bez efektów specjalnych można stworzyć telewizyjne widowisko trzymające w nieustannym stresie.

Za scenariusz odpowiadał twórca serii Rod Serling, jednak równie interesujący jest fakt, kto stanął za kamerą. Reżyserem odcinka był Richard Donner, który w kolejnych latach stał się jednym z najważniejszych twórców kina rozrywkowego. To właśnie Donner odpowiada później za takie filmy jak Omen, The Goonies czy seria Zabójcza broń. Największą rozpoznawalność przyniósł mu jednak Superman, który na zawsze zmienił sposób postrzegania filmów superbohaterskich i udowodnił, że komiksowe historie mogą odnosić gigantyczne sukcesy finansowe oraz artystyczne. The Jeopardy Room doskonale pokazuje jego wszechstronność. Z jednej strony mamy kameralną, niemal teatralną opowieść, z drugiej precyzyjnie budowane napięcie. To także dowód na to, że Strefa mroku była czymś więcej niż tylko antologią fantastyki. Była laboratorium pomysłów, które na lata ukształtowały telewizję i kino.

