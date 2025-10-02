Amazon Prime Gaming z 14 grami w październiku. Produkcja z Dungeons & Dragons już do pobrania

Amazon potwierdził ofertę gier w ramach Prime Gaming na październik.

Amazon znów rozpieszcza graczy. W październiku użytkownicy Prime Gaming otrzymają kilkanaście tytułów, w tym kultowe produkcje i nowości. Pierwsze gry są już dostępne do odebrania.

Na start gracze mogą przypisać do swoich kont DragonStrike, klasyczną produkcję fantasy osadzoną w świecie Dungeons & Dragons, w której rycerze dosiadają potężnych smoków i toczą powietrzne pojedynki w świecie Krynn. Dostępne jest także Tormented Souls, survival horror inspirowany pierwszymi częściami Resident Evil oraz serią Alone in the Dark. Gracze wcielają się w Caroline Walker, która prowadzi dochodzenie w sprawie zaginionych bliźniaczek. Akcja toczy się w budynku łączącym funkcje rezydencji i szpitala, a atmosfera grozy jest tutaj na pierwszym planie. Drugi tydzień przyniesie XCOM 2, taktyczną strategię, w której ludzkość walczy o przetrwanie po przejęciu Ziemi przez obcych. W tym samym dniu dostępny będzie także Vampire: The Masquerade — Reckoning of New York, narracyjna gra osadzona w uniwersum World of Darkness. Gracz stanie się jednym z przedstawicieli klanów wampirów i spróbuje odnaleźć się w konflikcie pomiędzy Camarillą a Anarchistami.

W połowie miesiąca Prime Gaming odda w ręce graczy kilka mroczniejszych tytułów. EMPTY SHELL zabierze nas do tajnego ośrodka badawczego na odległej japońskiej wyspie, gdzie każdy ochotnik trafia do niebezpiecznej „operacji odzyskiwania”. Największym hitem tego zestawu jest jednak Fallout: New Vegas Ultimate Edition. To kompletne wydanie kultowej gry z dodatkami Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues i Lonesome Road, a także zestawami Courier’s Stash i Gun Runners Arsenal. Do tego dnia dołączy również True Fear: Forsaken Souls Part 1, psychologiczny thriller łączący zagadki, sekwencje ukrytych obiektów i niepokojącą atmosferę. Kolejny pakiet otworzy Hellslave, w którym gracz zawiera pakt z diabłem, aby powstrzymać inwazję demonów i uratować ludzkość. Pojawi się też True Fear: Forsaken Souls Part 2, kontynuacja cenionej serii horrorów, a także Lost & Found Agency Collector’s Edition, gra typu hidden object od AVI Games. Najgłośniejszym tytułem tego tygodnia będzie jednak Fallout 3: Game of the Year Edition, kompletne wydanie jednej z najważniejszych gier 2008 roku, zawierające wszystkie dodatki. Na koniec miesiąca gracze otrzymają kolejną porcję atrakcji. You Will Die Here Tonight to miks eksploracji i dynamicznych starć w opuszczonej posiadłości. Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest przeniesie z kolei do Puszczy Białowieskiej, gdzie poznajemy historię Mai i tajemnice związane z jej rodziną. Nie zabraknie też klimatycznej pozycji na Halloween – Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition, czyli kolejnej odsłony serii grozy od Elephant Games. Koniec Prime Gaming. Co dalej z darmowymi grami od Amazona? Amazon Prime Gaming z 14 grami do odebrania w październiku Już dostępne - DragonStrike (GOG)

Już dostępne - Tormented Souls (Amazon Games App)

9 października - XCOM 2 (GOG)

9 października - Vampire: The Masquerade — Reckoning of New York [(Epic Games Store)

16 października - EMPTY SHELL (GOG)

16 października - Fallout: New Vegas Ultimate Edition (GOG)

16 października - True Fear: Forsaken Souls Part 1 (GOG)

23 października - Hellslave (GOG)

23 października - True Fear: Forsaken Souls Part 2 (GOG)

23 października - Lost & Found Agency Collector’s Edition (Legacy Game Code)

23 października - Fallout 3: Game of the Year Edition (GOG)

30 października - You Will Die Here Tonight (GOG)

30 października - Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest (Amazon Games App)

30 października - Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition (Amazon Games App)

