Koniec Prime Gaming. Co dalej z darmowymi grami od Amazona?

Amazon ogłosił, że marka Prime Gaming wkrótce zniknie z rynku. Popularna usługa, która przez lata dostarczała abonentom darmowe gry na PC, zmieni się w Luna Standard. Firma zapewnia jednak, że najważniejsze benefity – w tym darmowe tytuły i subskrypcja Twitch Prime – pozostaną bez zmian.
Prime Gaming znika, nadchodzi Luna Standard
Według jednej z wiadomości, dotychczasowe bonusy powiązane z kontem Prime nie zostaną usunięte. Abonenci nadal otrzymają co miesiąc darmowe gry do biblioteki, jedną subskrypcję kanału na Twitchu, a także dostęp do rozszerzonych emotikon i innych funkcji. Jedyną zmianą będzie zniknięcie samej nazwy „Prime Gaming”, którą zastąpi Luna Standard.
Amazon zapowiedział również rozwój platformy chmurowej Luna. Firma planuje przebudowę interfejsu, rozszerzenie katalogu gier i wprowadzenie nowych modeli subskrypcji. Użytkownicy będą mogli przejść z Luna Standard na nowy wariant Luna Premium, który zastąpi dotychczasowe Luna+. Ta opcja zaoferuje większą bibliotekę gier w cenie 39,99 zł miesięcznie. Koszt aktualizacji z podstawowego planu nie został jeszcze ujawniony.
Choć sama marka Prime Gaming przechodzi do historii, abonenci Amazon Prime wciąż będą mogli co miesiąc dodawać do swojej kolekcji darmowe produkcje na PC. Zmiany nie dotkną także krajów, w których usługa Luna wciąż nie jest dostępna – darmowe gry wciąż będą tam dostępne do pobrania i zachowania na stałe.
Transformacja Prime Gaming w Luna Standard to wyraźny sygnał, że Amazon coraz mocniej stawia na rozwój rozgrywki w chmurze. Jednocześnie firma stara się zachować dotychczasowe benefity, aby nie zniechęcić dotychczasowych abonentów.
