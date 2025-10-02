Koniec Prime Gaming. Co dalej z darmowymi grami od Amazona?

Amazon ogłosił, że marka Prime Gaming wkrótce zniknie z rynku. Popularna usługa, która przez lata dostarczała abonentom darmowe gry na PC, zmieni się w Luna Standard. Firma zapewnia jednak, że najważniejsze benefity – w tym darmowe tytuły i subskrypcja Twitch Prime – pozostaną bez zmian.

Prime Gaming znika, nadchodzi Luna Standard

Według jednej z wiadomości, dotychczasowe bonusy powiązane z kontem Prime nie zostaną usunięte. Abonenci nadal otrzymają co miesiąc darmowe gry do biblioteki, jedną subskrypcję kanału na Twitchu, a także dostęp do rozszerzonych emotikon i innych funkcji. Jedyną zmianą będzie zniknięcie samej nazwy „Prime Gaming”, którą zastąpi Luna Standard.