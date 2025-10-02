Zaloguj się lub Zarejestruj

Koniec Prime Gaming. Co dalej z darmowymi grami od Amazona?

Mikołaj Berlik
2025/10/02 12:00
Amazon ogłosił rezygnację z marki Prime Gaming.

Amazon ogłosił, że marka Prime Gaming wkrótce zniknie z rynku. Popularna usługa, która przez lata dostarczała abonentom darmowe gry na PC, zmieni się w Luna Standard. Firma zapewnia jednak, że najważniejsze benefity – w tym darmowe tytuły i subskrypcja Twitch Prime – pozostaną bez zmian.

Prime Gaming
Prime Gaming

Prime Gaming znika, nadchodzi Luna Standard

Według jednej z wiadomości, dotychczasowe bonusy powiązane z kontem Prime nie zostaną usunięte. Abonenci nadal otrzymają co miesiąc darmowe gry do biblioteki, jedną subskrypcję kanału na Twitchu, a także dostęp do rozszerzonych emotikon i innych funkcji. Jedyną zmianą będzie zniknięcie samej nazwy „Prime Gaming”, którą zastąpi Luna Standard.

Amazon zapowiedział również rozwój platformy chmurowej Luna. Firma planuje przebudowę interfejsu, rozszerzenie katalogu gier i wprowadzenie nowych modeli subskrypcji. Użytkownicy będą mogli przejść z Luna Standard na nowy wariant Luna Premium, który zastąpi dotychczasowe Luna+. Ta opcja zaoferuje większą bibliotekę gier w cenie 39,99 zł miesięcznie. Koszt aktualizacji z podstawowego planu nie został jeszcze ujawniony.

GramTV przedstawia:

Choć sama marka Prime Gaming przechodzi do historii, abonenci Amazon Prime wciąż będą mogli co miesiąc dodawać do swojej kolekcji darmowe produkcje na PC. Zmiany nie dotkną także krajów, w których usługa Luna wciąż nie jest dostępna – darmowe gry wciąż będą tam dostępne do pobrania i zachowania na stałe.

Transformacja Prime Gaming w Luna Standard to wyraźny sygnał, że Amazon coraz mocniej stawia na rozwój rozgrywki w chmurze. Jednocześnie firma stara się zachować dotychczasowe benefity, aby nie zniechęcić dotychczasowych abonentów.

Źródło:https://www.reddit.com/r/Twitch/comments/1nvjt00/prime_gaming_is_joining_luna_standard/

Mikołaj Berlik
