Wyciekła oferta Amazon Prime Gaming na grudzień. Odświeżony klasyk w ofercie

Do sieci wyciekła wstępna lista tytułów, które pojawią się w ofercie Amazon Prime Gaming już na początku grudnia. Tym razem na próżno szukać wysokobudżetowych produkcji, które przyciągnęłyby uwagę wielu graczy. W usłudze pojawi się za to odświeżona wersja pierwszego Quake’a, a także docenione Brothers: A Tale of Two Sons od studia Starbreeze AB. Ponadto subskrybenci będą mogli bez żadnych dodatkowych opłat zagrać w trzy interesujące indyki. Pełną listę znajdziecie poniżej, a my przypominamy, że gry dostępne będą do pobrania od 1 grudnia.

Amazon Prime Gaming na grudzień 2022 – wyciek