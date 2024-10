Amazon planuje nakręcenie łącznie 50 odcinków Pierścieni Władzy. Trzeci sezon „bez wątpliwości” powstanie

Zobowiązania wynikające z umów nigdy nie są tym, co napędza nasze plany i to, co produkujemy. Będziemy nadal tworzyć serial, dopóki widzimy, że klienci na całym świecie go kochają i oglądają do tego stopnia, że ​​staje się to opłacalnym biznesem. Oczywiście potrzebujemy dużej liczby widzów, a w Pierścieniach Władzy jest duża liczba osób. Nie ma więc żadnych wątpliwości co do tego, czy serial będzie kontynuowany.