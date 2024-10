Pierścienie Władzy - będzie trzeci sezon?

Wielki rozgłos, sporo kontrowersji, nierówne oceny, wysoka oglądalność – tak mniej więcej wygląda sytuacja serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy od Amazona, który choć jest niezwykle popularny, to wciąż otrzymuje bęcki od hejterów. Amazon bacznie przygląda się tej sytuacji i ma w najbliższych tygodniach wydać decyzję o przedłużeniu, lub skasowaniu serialu. Tak druga możliwość jest raczej mało prawdopodobna.

Będzie trzeci sezon Pierścieni Władzy?

Mimo że showrunnerzy serii fantasy, John D. Payne i Patrick McKay, od miesięcy pracują nad fabułą trzeciego sezonu, brak oficjalnego potwierdzenia budzi spekulacje. The Hollywood Reporter uspokaja jednak, że decyzja zostanie ogłoszona wkrótce. Według nieoficjalnych źródeł trzeci sezon został już potwierdzony za sprawą udziało show w Prime Video UK Upfront – cyklicznej imprezie dla reklamodawców, w trakcie której zwykle prezentuje się te marki, co do których wiadomo, że będą kontynuowane.