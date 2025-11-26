Zaloguj się lub Zarejestruj

Amazon odkurza komedię o „korpo-mamie” sprzed lat

Jakub Piwoński
2025/11/26 12:50
Film z 1987 zostanie opowiedziany na nowo.

Hollywood znów sięga po sprawdzony tytuł, choć stosunkowo zapomniany. Jak informują The InSneider oraz Variety, Amazon/MGM przygotowuje remake komedii Baby Boom. Reżyserią zajmie się Michael Showalter, twórca I tak cię kocham (The Big Sick), który coraz częściej pełni rolę stałego reżysera projektów Prime Video.

Baby Boom
Baby Boom

Baby Boom – będzie remake od Amazon

Oryginał z 1987 roku, wyreżyserowany przez Charlesa Shyera na podstawie scenariusza stworzonego z Nancy Meyers, był komediowym hitem z Diane Keaton. Aktorka wcielała się w ambitną kobietę z korporacji spożywczej, której życie wywraca się do góry nogami po tym, jak trafia pod jej opiekę porzucone niemowlę. Seria nieoczekiwanych decyzji prowadziła bohaterkę z dala od korporacyjnego świata w kierunku poszukiwania życiowego celu. Nowa wersja określana jest jako „reinterpretacja”.

GramTV przedstawia:

Showalter ma już mocną pozycję w strukturach Amazon/MGM. Jego ostatni film, Na samą myś o Tobie, z Anne Hathaway i Nicholasem Galitzinem, okazał się największym komediowym debiutem w historii Prime Video. W planach reżysera są także świąteczna komedia Oh. What. Fun. oraz ekranizacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover Verity, również powstające dla Amazon/MGM.

Baby Boom z 1987 roku to dziś nieco zapomniana komedia obyczajowa z Diane Keaton w roli korporacyjnej menedżerki, której życie zmienia się po niespodziewanym przejęciu opieki nad niemowlęciem. Amazon chce wykorzystać potencjał tej komedii i nakręci zupełnie nowy film. Niedawno informowaliśmy także o tym, że Diane Keaton nie jest już z nami.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/25/86gdkaoofajfpcph485powx3wgbtcz

Popkultura
Amazon
Amazon Prime Video
Diane Keaton
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


