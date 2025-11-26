Amazon odkurza komedię o „korpo-mamie” sprzed lat

Hollywood znów sięga po sprawdzony tytuł, choć stosunkowo zapomniany. Jak informują The InSneider oraz Variety, Amazon/MGM przygotowuje remake komedii Baby Boom. Reżyserią zajmie się Michael Showalter, twórca I tak cię kocham (The Big Sick), który coraz częściej pełni rolę stałego reżysera projektów Prime Video.

Baby Boom – będzie remake od Amazon

Oryginał z 1987 roku, wyreżyserowany przez Charlesa Shyera na podstawie scenariusza stworzonego z Nancy Meyers, był komediowym hitem z Diane Keaton. Aktorka wcielała się w ambitną kobietę z korporacji spożywczej, której życie wywraca się do góry nogami po tym, jak trafia pod jej opiekę porzucone niemowlę. Seria nieoczekiwanych decyzji prowadziła bohaterkę z dala od korporacyjnego świata w kierunku poszukiwania życiowego celu. Nowa wersja określana jest jako „reinterpretacja”.