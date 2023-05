MMO Władca Pierścieni – Amazon chce rozwijać grę przez dekadę. Ambitne plany

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się , że studio Amazon Games tworzy wieloosobową grę AAA z otwartym światem z gatunku MMO opartą na Władcy Pierścieni J.R.R. Tolkiena . Ma to być przygoda w Śródziemiu, zawierającym ukochane historie z literackiej trylogii The Hobbit oraz The Lord of the Rings . Teraz okazało się, iż deweloperzy mają bardzo ( bardzo ) ambitne plany.

Po drugie, Hartmann, zapytany o to, czy rozwijane wciąż regularnie The Lord of the Rings Online przez studio Standing Stone w jakikolwiek sposób zagraża Amazon Games, przyznał:

Myślę, że faktycznie mogą współistnieć [gra MMO od Amazon Games i The Lord of the Rings: Online - dop. red.]. Nawet najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że… ludzie po prostu się przeniosą, ponieważ druga gra jest grą starą. Nie jest to zła gra, ale branża w pewnym momencie idzie do przodu, a od ich premiery do naszej minie sporo czasu.

Choć nie otrzymaliśmy oficjalnego potwierdzenia, czy będzie to MMORPG, tak wiele na to wskazuje. Twórcy zdają sobie sprawę z dość dynamicznej ewolucji gier sieciowych, które opierają się na niemalże natychmiastowym nagradzaniu gracza za wykonywane przez niego akcje. O tym właśnie deweloperzy chcą pamiętać, tworząc swój projekt. Studio zamierza również skierować swój produkt do szerokiego grona odbiorców, w tym graczy, którzy nie przepadają za tytułami MMO.