Amazon ma kolejny wielki hit. Reacher bije rekordy oglądalności

Serial Reacher kontynuuje swoją imponującą passę na Prime Video, przyciągając największą widownię w historii produkcji. Według danych wewnętrznych Amazon, trzeci sezon serii zgromadził 54,6 miliona widzów na całym świecie w ciągu 19 dni od premiery 20 lutego. To nieznaczny wzrost w porównaniu do drugiego sezonu w tym samym okresie, ale wystarczający, by uczynić Reachera największym powracającym serialem na platformie.

Reacher bije rekordy

Amazon podkreśla, że Reacher jest ich największą premierą od czasu debiutu Fallout, który w kwietniu 2024 roku osiągnął 65 milionów widzów w ciągu pierwszych 16 dni. Spośród dotychczasowych produkcji Prime Video jedynie Fallout i pierwszy sezon Władcy Pierścieni: Pierścienie Mocy zgromadziły więcej widzów w podobnym czasie. 19-dniowy okres pomiaru obejmuje pierwsze pięć odcinków trzeciego sezonu Reachera, a szósty zadebiutował 7 marca.