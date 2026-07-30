Amazon Luna (Prime Gaming) rozdaje 2 kolejne gry. Dziś odbierzecie taktyczne RPG i polską przygodówkę

Oferta Amazon Luna, czy też Prime Gaming na lipiec dobiega końca. 30 lipca abonenci usługi mogą odebrać dwie ostatnie gry przygotowane na ten miesiąc. Tym razem do biblioteki trafiły Zoria: Age of Shattering oraz Weakless – obie produkcje wydane przez polskie Anshar Publishing.

Amazon Luna – dwie gry do odebrania od 30 lipca

Jak zwykle, nowe tytuły zostaną udostępnione o godzinie 20:00 czasu polskiego w formie kodów do aktywacji na platformie GOG. Do odebrania są Zoria: Age of Shattering oraz Weakless Aby przypisać gry do swojego konta, wystarczy zalogować się do Prime Gaming, odebrać kod i aktywować go na GOG-u.