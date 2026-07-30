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Amazon Luna (Prime Gaming) rozdaje 2 kolejne gry. Dziś odbierzecie taktyczne RPG i polską przygodówkę

Mikołaj Berlik
2026/07/30 09:30
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To ostatnie produkcje na ten miesiąc.

Oferta Amazon Luna, czy też Prime Gaming na lipiec dobiega końca. 30 lipca abonenci usługi mogą odebrać dwie ostatnie gry przygotowane na ten miesiąc. Tym razem do biblioteki trafiły Zoria: Age of Shattering oraz Weakless – obie produkcje wydane przez polskie Anshar Publishing.

Amazon Luna
Amazon Luna

Amazon Luna – dwie gry do odebrania od 30 lipca

Jak zwykle, nowe tytuły zostaną udostępnione o godzinie 20:00 czasu polskiego w formie kodów do aktywacji na platformie GOG. Do odebrania są Zoria: Age of Shattering oraz Weakless Aby przypisać gry do swojego konta, wystarczy zalogować się do Prime Gaming, odebrać kod i aktywować go na GOG-u.

Największą atrakcją tej puli jest Zoria: Age of Shattering – izometryczne RPG z turowym systemem walki, w którym kierujemy czteroosobową drużyną próbującą ocalić fantastyczny świat przed demonicznym zagrożeniem. Poza wymagającymi starciami gra oferuje również rozwój bazy, zarządzanie obozem oraz rozbudowany system rozwoju postaci. Produkcja zadebiutowała na PC w marcu 2024 roku i cieszy się dobrymi opiniami na Steamie (77% pozytywnych recenzji).

Zoria padła ofiarą bezlitosnej brutalności piekielnych potworów, które grasują na jej ziemiach. Jej bujne lasy, tajemnicze jaskinie i majestatyczne budowle zamieniły się w miejsca pełne upiornego klimatu i budzące grozę. Nie spiesz się i odkrywaj nieznane zakątki, bo każdy z nich skrywa jakąś tajemnicę.

Drugą grą jest Weakless, przygodowo-zręcznościowa produkcja studia Cubeish Games. Gracze kontrolują dwóch nietypowych bohaterów – jednego niewidomego, drugiego niesłyszącego – którzy wspólnie próbują przywrócić równowagę w świecie zamieszkiwanym przez drewniane istoty zwane Oplotkami. Rozgrywka opiera się na przełączaniu między postaciami, wykorzystywaniu ich unikalnych zdolności oraz rozwiązywaniu zagadek środowiskowych. Gra również została przyjęta pozytywnie przez użytkowników Steama, uzyskując 72% pozytywnych recenzji.

GramTV przedstawia:

Mówi się, że przyjaźń rodzi się, gdy dwie osoby wzajemnie się uzupełniają. W grze „Weakless” nie jest to tylko zwykła obserwacja dotycząca wzajemnych relacji, lecz coś bardzo namacalnego. Poprowadź dwoje bohaterów – jednego bez zmysłu słuchu, drugiego bez zmysłu wzroku – przez piękny, naturalny świat fantasy pełen wymagających zagadek. Wykorzystaj niezwykły zestaw umiejętności, które rozwinęli dzięki swoim niepełnosprawnościom, i obserwuj, jak umacnia się więź między tymi dwoma niezwykłymi towarzyszami.

Dzisiejsza oferta zamyka lipcowy harmonogram Amazon Luna. Jeśli posiadacie aktywną subskrypcję Amazon Prime, warto dodać oba tytuły do swojej biblioteki – po aktywacji na GOG pozostaną na koncie na stałe.

Tagi:

News
darmowe gry
Amazon
abonament
Amazon Prime
Amazon Luna
Amazon Prime Gaming
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:39

Bawi mnie to rozdawanie gier przez Epic i Amazona. Bo robią to już od wielu lat i dalej czasem wejdę odebrać grę a potem przez miesiące nie dotykam platformy. Bo to po prostu nie są dobre platformy i najwyraźniej te firmy dalej tego nie rozumieją. 

To tak jakbym otworzył restauracje i oferował darmowe posiłki. Ludzie przyjdą na darmowe posiłki ale jeżeli restauracja nie jest dobra to nie przyjdą później zapłacić za posiłek.




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tel. (+48 22) 332 16 00
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