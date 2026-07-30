Amazon Luna (Prime Gaming) rozdaje 2 kolejne gry. Dziś odbierzecie taktyczne RPG i polską przygodówkę

Jak zwykle, nowe tytuły zostaną udostępnione o godzinie 20:00 czasu polskiego w formie kodów do aktywacji na platformie GOG. Do odebrania są Zoria: Age of Shattering oraz Weakless Aby przypisać gry do swojego konta, wystarczy zalogować się do Prime Gaming, odebrać kod i aktywować go na GOG-u.
Największą atrakcją tej puli jest Zoria: Age of Shattering – izometryczne RPG z turowym systemem walki, w którym kierujemy czteroosobową drużyną próbującą ocalić fantastyczny świat przed demonicznym zagrożeniem. Poza wymagającymi starciami gra oferuje również rozwój bazy, zarządzanie obozem oraz rozbudowany system rozwoju postaci. Produkcja zadebiutowała na PC w marcu 2024 roku i cieszy się dobrymi opiniami na Steamie (77% pozytywnych recenzji).
Zoria padła ofiarą bezlitosnej brutalności piekielnych potworów, które grasują na jej ziemiach. Jej bujne lasy, tajemnicze jaskinie i majestatyczne budowle zamieniły się w miejsca pełne upiornego klimatu i budzące grozę. Nie spiesz się i odkrywaj nieznane zakątki, bo każdy z nich skrywa jakąś tajemnicę.
Drugą grą jest Weakless, przygodowo-zręcznościowa produkcja studia Cubeish Games. Gracze kontrolują dwóch nietypowych bohaterów – jednego niewidomego, drugiego niesłyszącego – którzy wspólnie próbują przywrócić równowagę w świecie zamieszkiwanym przez drewniane istoty zwane Oplotkami. Rozgrywka opiera się na przełączaniu między postaciami, wykorzystywaniu ich unikalnych zdolności oraz rozwiązywaniu zagadek środowiskowych. Gra również została przyjęta pozytywnie przez użytkowników Steama, uzyskując 72% pozytywnych recenzji.
GramTV przedstawia:
Mówi się, że przyjaźń rodzi się, gdy dwie osoby wzajemnie się uzupełniają. W grze „Weakless” nie jest to tylko zwykła obserwacja dotycząca wzajemnych relacji, lecz coś bardzo namacalnego. Poprowadź dwoje bohaterów – jednego bez zmysłu słuchu, drugiego bez zmysłu wzroku – przez piękny, naturalny świat fantasy pełen wymagających zagadek. Wykorzystaj niezwykły zestaw umiejętności, które rozwinęli dzięki swoim niepełnosprawnościom, i obserwuj, jak umacnia się więź między tymi dwoma niezwykłymi towarzyszami.
Dzisiejsza oferta zamyka lipcowy harmonogram Amazon Luna. Jeśli posiadacie aktywną subskrypcję Amazon Prime, warto dodać oba tytuły do swojej biblioteki – po aktywacji na GOG pozostaną na koncie na stałe.