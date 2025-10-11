Amazon kasuje dwa swoje seriale. Głośne tytuły nie otrzymają kontynuacji

Prime Video podjęło decyzję o anulowaniu swoich dwóch produkcji już po pierwszych sezonach.

Amazon podjął decyzję o zakończeniu dwóch produkcji po zaledwie jednym sezonie. Serial szpiegowski Motyl z Danielem Dae Kimem oraz policyjny thriller Odliczanie z Jensenem Acklesem nie powrócą na ekrany. Oba tytuły miały premierę latem tego roku i przez krótki czas utrzymywały się w amerykańskim rankingu najpopularniejszych produkcji streamingowych Nielsena, jednak nie zdołały utrzymać wysokiej oglądalności. Amazon skasował seriale Motyl i Odliczanie Pierwszy z anulowanych projektów, Motyl, zadebiutował w sierpniu jako kompletna seria dostępna od razu w całości. Produkcja oparta na powieści graficznej autorstwa Arasha Amela i Marguerite Bennett opowiadała historię byłego agenta amerykańskiego wywiadu, który po latach ukrywania się w Korei Południowej zostaje wciągnięty w nową misję, gdy jego córka, również pracująca jako szpieg, znajduje się w niebezpieczeństwie.

Mimo pozytywnych recenzji i dużego zainteresowania w pierwszych tygodniach emisji, produkcja zniknęła z listy najchętniej oglądanych tytułów już po dwóch tygodniach.

Nieco dłużej w świadomości widzów utrzymało się Odliczanie, stworzone przez Dereka Haasa, współtwórcę Chicago Fire. Serial, którego emisja rozpoczęła się w czerwcu, opowiadał o policyjnym detektywie z Los Angeles, wciągniętym w działania międzyagencyjnej grupy próbującej zapobiec globalnemu spiskowi zagrażającemu bezpieczeństwu kraju. W obsadzie obok aktora znanego z Nie z tego świata znaleźli się między innymi Jessica Camacho, Eric Dane, Violett Beane, Uli Latukefu oraz Elliot Knight. Choć Odliczanie również zadebiutowało wysoko w zestawieniach Nielsena, jego oglądalność zaczęła spadać już w połowie sezonu. Anulowanie obu tytułów nie oznacza końca współpracy Amazon MGM Studios z ich gwiazdami. Daniel Dae Kim prowadzi wytwórnię 3AD, która ma podpisaną umowę first-look z platformą Prime Video, a Jensen Ackles, za pośrednictwem swojego studia Chaos Machine, współpracuje z tym samym koncernem przy innych projektach. Aktor wkrótce pojawi się w prequelu The Boys zatytułowanym Vought Rising.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.