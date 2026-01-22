Zaloguj się lub Zarejestruj

Następne 2 gry dostępne w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming). Jedna z nich to niezależna perełka w uroczej oprawie

Radosław Krajewski
2026/01/22 11:30
Chociaż tylko dwie, to tym razem otrzymaliśmy mocne tytuły.

Amazon przygotował kolejny styczniowy prezent dla subskrybentów usługi Amazon Luna, czyli dawnego Prime Gaming. W ramach przedostatniego styczniowego pakietu gracze mogą bez dodatkowych opłat odebrać dwie gry, które trafią na stałe do ich bibliotek w serwisie GOG. W zestawie znalazła się nastrojowa przygoda science fiction oraz klasyczny symulator fantasy królestwa, który po latach nadal zbiera bardzo dobre opinie. Oba tytuły będą możliwe do odebrania już dzisiaj w godzinach wieczornych.

Amazon Luna
Amazon Luna

Pierwszą z udostępnionych produkcji jest Harold Halibut, autorska gra przygodowa osadzona w retro futurystycznym świecie. Tytuł wyróżnia się unikalną oprawą wizualną, ponieważ twórcy wykorzystali ręcznie wykonane modele z drewna, metalu i innych materiałów, a następnie przenieśli je do cyfrowego świata za pomocą fotogrametrii. Całość powstała na silniku Unity, co nadaje grze niepowtarzalny, niemal filmowy charakter.

W trakcie rozgrywki wcielamy się w Harolda, woźnego pracującego na ogromnym statku kosmicznym spoczywającym na dnie oceanu obcej planety. Opowieść koncentruje się na codziennym życiu załogi, relacjach między bohaterami i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie. Produkcja studia Slow Bros. została bardzo ciepło przyjęta przez graczy.

Drugą propozycją jest prawdziwa gratka dla fanów klasyki. Dungeons & Dragons Stronghold: Kingdom Simulator to strategiczny symulator zarządzania królestwem, który zadebiutował jeszcze w 1993 roku. Gracze przejmują kontrolę nad tytułową twierdzą i stopniowo rozbudowują jej zaplecze gospodarcze, militarne oraz polityczne, dążąc do pozycji niekwestionowanego imperatora.

Rozgrywka wymaga dbania o każdy aspekt funkcjonowania państwa, od upraw i surowców, przez zadowolenie mieszkańców, aż po rekrutację armii i prowadzenie wojen. Istotnym elementem jest także wybór stylu rządzenia, który może być praworządny, chaotyczny lub neutralny.

Amazon Luna – oferta gier na styczeń 2026

  • Już dostępne - Sid Meier’s Civilization VI (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition (Amazon Games App)
  • Już dostępne - Brigador: Up-Armored Edition (GOG)
  • Już dostępne - Gunslugs: Rogue Tactics (GOG)
  • Już dostępne - DeathKeep (GOG)
  • Od dzisiaj - Harold Halibut (GOG)
  • Od dzisiaj - Dungeons & Dragons Stronghold: Kingdom Simulator (GOG)
  • 29 stycznia - Al-Qadim: The Genie's Curse (GOG)
  • 29 stycznia - Technotopia (Amazon Games App)
  • 29 stycznia - ELDERBORN (GOG)

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
fruwak1980
Gramowicz
Dzisiaj 01:54

Obie produkcje to krapiszcza udające ekskluzywne gry a to wydmuszki korporacji,która niszczy wszystkie swoje produkcje,ponieważ okłamują społeczności.




