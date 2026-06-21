Amazon porzucił film o OpenAI. Hollywood ustawia się teraz w kolejce po ten głośny projekt

Do niedawna wszystko wskazywało na to, że nowy film Luki Guadagnino trafi do kin pod skrzydłami Amazon MGM. Niespodziewanie studio wycofało się jednak z projektu.

Studio Amazon MGM ogłosiło, że film „lepiej odnajdzie się pod skrzydłami innej wytwórni”, rezygnując z dalszego rozwijania projektu. Decyzja wywołała falę spekulacji, ponieważ Artificial opowiada o kulisach działalności OpenAI, a sam Amazon w tym roku zapowiedział wielomiliardowe inwestycje związane z sektorem sztucznej inteligencji.

Według doniesień amerykańskich mediów sam Guadagnino miał być zaskoczony decyzją studia. Wszystko dlatego, że jeszcze do niedawna Amazon aktywnie wspierał produkcję. Film kosztował około 40 milionów dolarów, przeszedł już pokazy testowe w kilku amerykańskich miastach, a premiera planowana była na 2027 rok.

Artificial bywa określany jako “The Social Network ery sztucznej inteligencji”. Historia skupia się na kulisach rozwoju OpenAI oraz konfliktach i walce o władzę wokół firmy. W głównych rolach występują między innymi Andrew Garfield, który wciela się w Sama Altmana, oraz Yura Borisov jako współzałożyciel OpenAI, Ilya Sutskever. W filmie pojawia się również postać Elona Muska.

Mimo utraty dystrybutora projekt nie trafił na półkę. Wręcz przeciwnie. Według branżowych źródeł w ostatnich dniach film został pokazany przedstawicielom kilku największych graczy na rynku. Zainteresowanie mają wykazywać między innymi A24, Neon, Netflix, Warner Bros. oraz Focus Features. Na razie żadna firma nie zdecydowała się na przejęcie praw do dystrybucji, ale wiele wskazuje na to, że to tylko kwestia czasu.

Niezależnie od dalszych losów projektu, trudno nie odnieść wrażenia, że Artificial już teraz stał się jednym z najbardziej komentowanych filmów najbliższych lat. A to jeszcze przed premierą pierwszego zwiastuna.