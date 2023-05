Oficjalne wymagania sprzętowe gry Alone in the Dark. Nie jest tak źle

W miniony piątek ujawniono datę premiery gry Alone in the Dark . Otrzymaliśmy także gameplay oraz darmową wersję demonstracyjną. Teraz natomiast deweloperzy dodali oficjalne wymagania sprzętowe w karcie produktu na platformie Steam – znajdziecie je poniżej.

Alone in the Dark – wymagania sprzętowe na PC

Minimalne wymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy

Windows 10 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 2600 KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB lub AMD Radeon RX 570 4 GB lub lepsza

NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB lub AMD Radeon RX 570 4 GB lub lepsza PAMIĘĆ: 8 GB RAM

8 GB RAM DIRECTX: wersja 12

Rekomendowane wymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy

Windows 10 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 5 3600 KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB lub AMD Radeon RX 5700 8 GB

NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB lub AMD Radeon RX 5700 8 GB PAMIĘĆ: 16 GB RAM

16 GB RAM DIRECTX: wersja 12

Gra zadebiutuje na rynku 25 października bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.