Alone in the Dark z datą premiery. Udostępniono też gameplay i darmowy prolog

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś w nocy THQ Nordic zaprosiło graczy na prezentację gry Alone in the Dark, czyli nadchodzącego rebootu kultowej serii survival horrorów zapoczątkowanej w 1992 roku. Podczas wydarzenia zaprezentowano nie tylko fragmenty rozgrywki ze wspomnianej produkcji, ale także ujawniono dokładną datę premiery gry. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez deweloperów oraz wydawcę.

Alone in the Dark na obszernej rozgrywce. Ujawniono dokładną datę premiery rebootu popularnej serii

Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że Alone in the Dark zadebiutuje na rynku dokładnie 25 października 2023 roku. W Edwarda Carnby'ego oraz Emily Hartwood wcielą się natomiast odpowiednio David Harbour („Stranger Things”, „Czarna Wdowa”) i Jodie Comer („Killing Eve”, „Free Guy”), którzy użyczyli wspomnianym bohaterom swoich „głosów, wyglądu i talentu”.