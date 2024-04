THQ Nordic chwali się ocenami Alone in the Dark. Nowy trailer z recenzjami

Wydawca chwali się recenzjami Alone in the Dark.

Na początku kwietnia do Alone in the Dark trafiła aktualizacja wprowadzająca masę ulepszeń i poprawek do gry. Produkcja spotkała się ze skrajnie różnym odbiorem wśród krytyków, jednak na platformie Steam cieszy się w większości pozytywnymi opiniami. Teraz wydawca postanowił podzielić się zachwalającymi tytuł recenzjami na najnowszym zwiastunie. Zwiastun z ocenami Alone in the Dark Wydawca Alone in the Dark, THQ Nordic, postanowił zebrać w jednym materiale opinie dotyczące wspomnianego tytułu. Zwiastun trafił już do sieci i prezentuje między innymi oceny, ale także fragmenty recenzji. Jak możemy zauważyć, media opisywały produkcję jako „ekscytujące odświeżenie pionierskiego klasyka” (Video Gamer), ale także „grę, którą chciałby zobaczyć Stephen King” (Digitally Downloaded). Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Można zatem bezpiecznie założyć, że premiera Alone in the Dark poszła po myśli THQ Nordic. Jeśli zaś chodzi o sam tytuł, jest on odświeżoną wersją klasyka z 1992 roku i pozwala przeżyć przygodę w skórze jednego z dwójki bohaterów – Edwarda Carnby'ego lub Emily Hartwood. Zadaniem gracza jest odkrycie tajemnic dworu Derceto, walka z potworami i rozwiązywanie zagadek. Alone in the Dark to mrożący krew w żyłach horror psychologiczny, ociekający klimatem południowego gotyku – nowe wcielenie kultowej gry, która stworzyła podwaliny gatunku. Każdy krok przybliżający cię do rozwikłania tajemnicy Derceto ściąga na ciebie wzrok wygłodniałych stworów czających się w ciemności. Każda kula może być różnicą między przetrwaniem a straszliwym końcem. Każde drzwi mogą prowadzić do świata koszmarów, z którego wyłaniają się szpony, macki i obłęd. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.