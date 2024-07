Terraria sprzedała się już w potężnej liczbie egzemplarzy. Studio Re-Logic chwali się rezultatem

Na oficjalnym forum gry Terraria ukazał się nowy wpis od deweloperów. Twórcy postanowili podzielić się między innymi świetnym wynikiem sprzedażowym. Jak przekazano, produkcja trafiła już w ręce ponad 58 milionów graczy, z czego 32 miliony dotyczy wersji na komputery osobiste. Pojawiła się również enigmatyczna zapowiedź.

Po raz kolejny jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wasze nieustające wsparcie – to ono napędza nas każdego dnia do tworzenia jeszcze lepszych doświadczeń związanych z Terrarią. Zastanawiam się, co się stanie, gdy osiągniemy sześćdziesiąt milionów… – przekazali twórcy w komunikacie na forum gry.