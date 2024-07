Terminator Zero na rewelacyjnym zwiastunie. Czy na taki reboot czekają fani?

Netflix pokazał pierwszy zwiastun nadchodzącego serialu anime Terminator Zero, który ma być zdecydowanym rebootem serii i zupełnie świeżym spojrzeniem na tę markę. Zapowiada się świetnie!

2022: Przyszła wojna toczy się od dziesięcioleci pomiędzy nielicznymi ocalałymi ludźmi a nieskończoną armią maszyn. 1997: Sztuczna inteligencja znana jako Skynet zyskała samoświadomość i rozpoczęła wojnę przeciwko ludzkości. Pomiędzy przyszłością a przeszłością znajduje się żołnierz wysłany w przeszłość, aby zmienić losy ludzkości. Przybywa w 1997 roku, aby chronić naukowca imieniem Malcolm Lee, który pracuje nad uruchomieniem nowego systemu sztucznej inteligencji, który ma konkurować z zbliżającym się atakiem Skynet na ludzkość. Gdy Malcolm radzi sobie z moralnymi rozterkami, ściga go bezlitosny zabójca z przyszłości, który na zawsze zmienia los jego trójki dzieci. – czytamy w oficjalnym opisie serialu.

Z wcześniejszych zapowiedzi wiemy, że animacja Terminator Zero będzie miękkim restartem, a jej akcja rozgrywa się bezpośrednio po Terminatorze 2: Dzień Sądu.

Twórcą i showrunnerem serialu jest Mattson Tomlin (Project Power, The Batman II), który wcześniej powiedział, że serial będzie miał ten sam klimat horroru science-fiction, co oryginalny film, zależy mu na powrocie bezwzględnego zabójcy, tropiące bez litości swoje ofiary, podobnie jak w klasycznym już, oryginalnym filmie z 1984 roku. I trzeba przyznać, że jest to wyczuwalne w pierwszej zajawce.