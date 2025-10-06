Aliens: Fireteam Elite 2 wkrótce z zapowiedzią? Nowe poszlaki źródłem nadziei

Kontynuacja Aliens: Fireteam Elite otrzymała kategorię wiekową od jednej z organizacji zajmującej się ocenianiem zawartości gier wideo.

Już w lipcu ubiegłego roku do sieci wyciekły szczegóły dotyczące Aliens: Fireteam Elite 2. Niestety wspomniana produkcja wciąż nie doczekała się oficjalnej zapowiedzi. Wiele wskazuje jednak na to, że sytuacja wkrótce ulegnie zmianie i deweloperzy z Cold Iron Studios zaprezentują graczom kontynuację Aliens: Fireteam Elite. Aliens: Fireteam Elite 2 sklasyfikowane przez ESRB Skąd przypuszczenia, że Cold Iron Studios szykuje się do prezentacji nowej produkcji? Okazuje się bowiem, że Aliens: Fireteam Elite 2 zostało już sklasyfikowane przez ESRB (dzięki IGN). Wspomniana organizacja zajmuje się ocenianiem zawartości i wyznaczaniem granic wiekowych dla gier komputerowych wydawanych w Ameryce Północnej.

Pojawienie się Aliens: Fireteam Elite 2 w bazie danych ESRB sugeruje, że prace nad wspomnianą produkcją zbliżają się ku końcowi. Niestety na stronie organizacji na próżno szukać zbyt wielu szczegółów na temat samej gry. Wiadomo jedynie, że kontynuacja Aliens: Fireteam Elite będzie przeznaczona wyłącznie dla dorosłych graczy ze względu na „krew, przemoc i wulgarny język”.

ESRB zdradziło również, że wydawcą Aliens: Fireteam Elite 2 ma być Daybreak Game Company LLC. W rękach wspomnianej firmy znajduje się natomiast Cold Iron Studios, a więc twórcy pierwszej części. Sama gra ma z kolei trafić na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale organizacja nie wspomina o terminie premiery. Na koniec przypomnijmy, że Aliens: Fireteam Elite zadebiutowało na rynku w sierpniu 2021 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji Iron Cold Studios, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Aliens: Fireteam Elite – bij ksenomorfa, bij!

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.