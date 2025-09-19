Zaloguj się lub Zarejestruj

Ponad milion zapisów na liście życzeń. Zaplanowano zamknięte testy over the hill

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/19 13:20
1
0

Twórcy over the hill świętują sukces poprzez zamknięte testy gry.

Studio Funselektor ogłosiło zamknięte testy swojej nowej gry over the hill. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia i jest formą świętowania przekroczenia miliona zapisów na liście życzeń.

Rejestracja do playtestów jest otwarta na stronie dewelopera do 16 kwietnia. Same testy odbędą się na platformie Steam. To pierwsza okazja dla fanów poprzednich produkcji studia, aby sprawdzić nową grę eksploracyjną off-road.

Podczas wydarzenia Triple-I Initiative Showcase zaprezentowano również nowy zwiastun, który ujawnił lokację inspirowaną Algerią. Gracze będą mogli eksplorować pustynne doliny, starożytne ruiny oraz miejsca z upadłymi meteorytami. Gra tworzona wspólnie przez Funselektor oraz Strelka Games pozwoli na przemierzanie wymagających terenów różnorodnymi pojazdami terenowymi. W trakcie rozgrywki gracze będą odkrywać nowe biomy, korzystać z portali prowadzących do kolejnych obszarów oraz odblokowywać nowe pojazdy, ulepszenia i elementy kosmetyczne poprzez realizację zadań.

GramTV przedstawia:

Pierwotnie gra miała zadebiutować pod koniec 2025 roku, jednak obecnie planowana premiera na PC (Steam) została przesunięta na drugą połowę 2026 roku. W późniejszym czasie tytuł trafi również na konsole, w tym PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Wersje na PS5 i Switch 2 mają doczekać się także wydań fizycznych, a przedsprzedaż edycji standardowej i kolekcjonerskiej ma wystartować już wkrótce.

Jak zapowiedział CEO Strelka Games, Pietro De Grandi, twórcy celują w premierę w drugiej połowie roku, a dokładna data powinna zostać ujawniona do końca kwietnia. Deweloper podkreślił, że dodatkowy czas produkcji zostanie wykorzystany na rozbudowę zawartości gry oraz poprawę jakości rozgrywki. Choć dotychczasowe opinie z testów są bardzo pozytywne, twórcy wciąż pracują nad dopracowaniem elementów takich jak przyczepność na różnych nawierzchniach czy prowadzenie pojazdów.

Tagi:

News
PC
zwiastun
Steam
wyścigi
samochody
testy
off-road
Wyścigowe
PC Steam
samochodówki
over the hill
playtest
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:31

To niesamowite że takie gry wciąż wzbudzają takie zainteresowanie - przecież mamy już Mudrunner/Snowrunner... może chodzi o tę retro estetykę? 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112