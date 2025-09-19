Ponad milion zapisów na liście życzeń. Zaplanowano zamknięte testy over the hill

Rejestracja do playtestów jest otwarta na stronie dewelopera do 16 kwietnia. Same testy odbędą się na platformie Steam. To pierwsza okazja dla fanów poprzednich produkcji studia, aby sprawdzić nową grę eksploracyjną off-road.

Podczas wydarzenia Triple-I Initiative Showcase zaprezentowano również nowy zwiastun, który ujawnił lokację inspirowaną Algerią. Gracze będą mogli eksplorować pustynne doliny, starożytne ruiny oraz miejsca z upadłymi meteorytami. Gra tworzona wspólnie przez Funselektor oraz Strelka Games pozwoli na przemierzanie wymagających terenów różnorodnymi pojazdami terenowymi. W trakcie rozgrywki gracze będą odkrywać nowe biomy, korzystać z portali prowadzących do kolejnych obszarów oraz odblokowywać nowe pojazdy, ulepszenia i elementy kosmetyczne poprzez realizację zadań.

Pierwotnie gra miała zadebiutować pod koniec 2025 roku, jednak obecnie planowana premiera na PC (Steam) została przesunięta na drugą połowę 2026 roku. W późniejszym czasie tytuł trafi również na konsole, w tym PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Wersje na PS5 i Switch 2 mają doczekać się także wydań fizycznych, a przedsprzedaż edycji standardowej i kolekcjonerskiej ma wystartować już wkrótce.

Jak zapowiedział CEO Strelka Games, Pietro De Grandi, twórcy celują w premierę w drugiej połowie roku, a dokładna data powinna zostać ujawniona do końca kwietnia. Deweloper podkreślił, że dodatkowy czas produkcji zostanie wykorzystany na rozbudowę zawartości gry oraz poprawę jakości rozgrywki. Choć dotychczasowe opinie z testów są bardzo pozytywne, twórcy wciąż pracują nad dopracowaniem elementów takich jak przyczepność na różnych nawierzchniach czy prowadzenie pojazdów.