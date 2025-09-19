Ponad milion zapisów na liście życzeń. Zaplanowano zamknięte testy over the hill

Podczas wydarzenia Triple-I Initiative Showcase zaprezentowano również nowy zwiastun, który ujawnił lokację inspirowaną Algerią. Gracze będą mogli eksplorować pustynne doliny, starożytne ruiny oraz miejsca z upadłymi meteorytami. Gra tworzona wspólnie przez Funselektor oraz Strelka Games pozwoli na przemierzanie wymagających terenów różnorodnymi pojazdami terenowymi. W trakcie rozgrywki gracze będą odkrywać nowe biomy, korzystać z portali prowadzących do kolejnych obszarów oraz odblokowywać nowe pojazdy, ulepszenia i elementy kosmetyczne poprzez realizację zadań.
Pierwotnie gra miała zadebiutować pod koniec 2025 roku, jednak obecnie planowana premiera na PC (Steam) została przesunięta na drugą połowę 2026 roku. W późniejszym czasie tytuł trafi również na konsole, w tym PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Wersje na PS5 i Switch 2 mają doczekać się także wydań fizycznych, a przedsprzedaż edycji standardowej i kolekcjonerskiej ma wystartować już wkrótce.
Jak zapowiedział CEO Strelka Games, Pietro De Grandi, twórcy celują w premierę w drugiej połowie roku, a dokładna data powinna zostać ujawniona do końca kwietnia. Deweloper podkreślił, że dodatkowy czas produkcji zostanie wykorzystany na rozbudowę zawartości gry oraz poprawę jakości rozgrywki. Choć dotychczasowe opinie z testów są bardzo pozytywne, twórcy wciąż pracują nad dopracowaniem elementów takich jak przyczepność na różnych nawierzchniach czy prowadzenie pojazdów.