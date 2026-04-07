Mija 20 lat od premiery Tourist Trophy. Twórcy Gran Turismo próbowali wejść w świat wyścigów motocyklowych

W 2026 roku mija 20 lat od premiery gry Tourist Trophy, wyjątkowego projektu studia Polyphony Digital, znanego na całym świecie przede wszystkim z serii Gran Turismo.

Tourist Trophy zadebiutowało w 2006 roku na konsoli PlayStation 2 i do dziś pozostaje jedyną próbą twórców kultowego Gran Turismo, stworzenia gry w świecie wyścigów motocyklowych. Tourist Trophy od samego początku było określane jako “motocyklowe Gran Turismo” i nie bez powodu. Tourist Trophy kończy 20 lat Produkcja wykorzystywała zmodyfikowany silnik Gran Turismo 4, oferując podobny poziom realizmu, dbałości o szczegóły oraz fizykę jazdy, która w tamtym czasie znacząco wyróżniała się na tle konkurencji. Twórcy postawili na wierne odwzorowanie zachowania motocykli, uwzględniając balans ciała kierowcy, pracę zawieszenia oraz wpływ prędkości na stabilność maszyny. Gra oferowała szeroki wybór licencjonowanych motocykli od znanych producentów, takich jak Honda, Yamaha czy Suzuki. W sumie gracze mogli zasiąść za sterami ponad 100 modeli, od klasycznych maszyn po nowoczesne sportowe konstrukcje. Do dyspozycji oddano również różnorodne tory, w tym dobrze znane fanom Gran Turismo lokalizacje oraz słynne trasy wyścigowe jak choćby Laguna Seca.

Kluczowym elementem rozgrywki był tryb kariery, w którym gracze zdobywali licencje i brali udział w kolejnych zawodach, rozwijając swoje umiejętności. System był bezpośrednio inspirowany rozwiązaniami z Gran Turismo, co jeszcze bardziej podkreślało powiązania między obiema markami. Nawet interfejs i dźwięki w menu jasno dawały do zrozumienia, że jest to produkcja Polyphony Digital. Jednocześnie Tourist Trophy próbowało oddać specyfikę jazdy motocyklem, która znacząco różni się od prowadzenia samochodu, wymagając większej precyzji i wyczucia, co moim zdaniem, zostało wykonane bardzo dobrze, zwłaszcza dzięki możliwości wyboru różnych stylów jazdy zawodnika.

Mimo solidnych fundamentów i pozytywnego odbioru wśród fanów symulacji, gra niestety nie doczekała się kontynuacji. Do dziś pozostaje jedynym podejściem Polyphony Digital do tematyki wyścigów motocyklowych. Studio, kierowane przez Kazunori Yamauchiego, skupiło się w kolejnych latach wyłącznie na rozwijaniu serii Gran Turismo, która stała się jedną z najważniejszych marek w historii gier wyścigowych. Z perspektywy czasu Tourist Trophy uchodzi za projekt odważny i wyprzedzający swoje czasy. Oficjalne gry z serii MotoGP czy nawet SBK 2000/2001 od EA Sports, zdawały się być daleko w tyle na tle projektu Polyphony Digital. Wielu graczy, w tym ja, do dziś zastanawia się, dlaczego studio nigdy nie wróciło do tej koncepcji, zwłaszcza że rynek symulacji motocyklowych wciąż pozostaje stosunkowo niszowy. Kto wie? Może byłaby to bardzo dobra konkurencja dla gier studia Milestone. Obecnie, już dwie dekady po premierze, Tourist Trophy pozostaje dla graczy jedynie ciekawostką, ale jednocześnie ważnym elementem historii Polyphony Digital. To dowód na to, że twórcy Gran Turismo potrafili przenieść swoje doświadczenie na inny rodzaj wyścigów, pomimo iż było to dla nich niezbadane pole.