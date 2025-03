Alex Garland: The Last of Us było lepsze od 28 dni później i zainspirowało sequel

Powiem tak: The Last of Us jest lepsze niż 28 dni później, przynajmniej jeśli chodzi o scenariusz. Wiem, czym jest 28 dni, wiem, co zrobiłem. Wiem, na czym polegał ten proces. Jeśli chodzi o The Last of Us, pomyślałem sobie: „Och, to jest o wiele bardziej wyrafinowane i wzruszające”. To było wzruszające. Nie krytykuję 28 dni, jestem z tego bardzo dumny. To miła część mojego życia. Ale poważnie, „The Last of Us” jest na innym poziomie