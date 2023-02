Ekipa Remedy Entertainment w najnowszym raporcie poinformowała, że Alan Wake 2 jest już grywalny od początku do końca. Prace nad produkcją przebiegają w zadowalającym tempie i wszystko wskazuje na to, że teraz studio musi skupić się wyłącznie na szlifowaniu swojego tytułu. Taka informacja z pewnością ucieszy fanów.

Tegoroczna premiera Alan Wake 2 nie powinna być zagrożona

Deweloperzy z fińskiego przedsiębiorstwa wypowiadają się o swoim projekcie w samych superlatywach. Dyrektor kreatywny Remedy Entertainment – Sam Lake – przyznał, że fabuła gry to prawdziwy „potwór”. Twórca zaznaczył również, że tworzenie tego typu gier to „bardzo złożone przedsięwzięcie”, a Alan Wake 2 to „największy projekt” w historii studia.



„Alan Wake 2 jest grą z gatunku survival horror o niesamowitej atmosferze i szalonej, wielowarstwowej fabule z elementami psychologicznymi – to długo wyczekiwana kontynuacja nagradzanego thrillera psychologicznego Remedy Entertainment z 2010 r., Alan Wake, i Alan Wake Remastered z 2020 roku” – czytamy w opisie gry na Epic Games Store.



Na koniec przypomnijmy, że Alan Wake 2 powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Według wcześniejszych zapowiedzi gra ma zadebiutować na rynku w tym roku. Dokładna data premiery nie została jeszcze podana.