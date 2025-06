Aktualizacje Stellaris będą pojawiać się rzadziej. Paradox chce unikać kolejnych błędów

Przykłady z ostatnich aktualizacji to m.in. sytuacja sprzed kilku tygodni, gdy pozornie niezwiązana poprawka błędu związanego z pojawianiem się imperiów spowodowała, że Wilderness Empires zaczęły samoistnie się niszczyć, zabijając całe swoje biomasy. Zaraz po tym inna poprawka doprowadziła do uszkodzenia zapisanych gier, które przestały się wczytywać.

Zbyt często w produkcji gier naprawienie jednego błędu wprowadza inny – i nie dawałem naszym wewnętrznym testerom QA wystarczająco dużo czasu, by dokładnie sprawdzić i przetestować wprowadzane zmiany.

Wydana na początku maja aktualizacja 4.0 nie była w optymalnym stanie technicznym w momencie premiery. Eladrin, tuż po jej debiucie, przyznał, że studio nie osiągnęło celu w zakresie dokończenia poprawek oraz usunięcia najważniejszych błędów, zobowiązując się do dalszej pracy nad doprowadzeniem wersji 4.0 do wymaganego stanu. Mimo to, jak stwierdził Eladrin, zbyt często podczas prac nad grą naprawienie jednego błędu prowadzi do powstania kolejnego.

W odpowiedzi na te wyzwania Paradox zamierza przyjąć bardziej „miarowe i przemyślane podejście” do wydawania aktualizacji. Przyszłe łatki będą publikowane rzadziej, ale mają być bardziej „znaczące”. Studio planuje również intensywniej wykorzystywać otwarte testy beta, aby upewnić się, że zmiany są gotowe do wdrożenia, zanim trafią do głównej wersji gry.