Stellaris 4.0 zostanie naprawione. Paradox przeprasza za ostatnią aktualizację

Wraz z nowym dodatkiem do Stellaris, który został entuzjastycznie przyjęty przez graczy, zadebiutowała również aktualizacja 4.0 o nazwie Phoenix, która miała symbolizować odrodzenie kosmicznej strategii 4X od Paradox Interactive. Gra w tym roku obchodzi dziewiątą rocznicę premiery i twórcy chcieli odpowiednio uczcić tę okazję. Niestety, jak przyznaje sam reżyser gry Stephen “Eladrin” Muray, premiera tej łatki bardziej przypominała… wejście wprost w ogień.

Biogenesis to fantastyczne rozszerzenie i jestem niesamowicie dumny z tego, co udało nam się osiągnąć. Ale muszę być szczery – darmowy patch towarzyszący Biogenesis był trochę wejście wprost w ogień. Przed premierą byłem przekonany, że zdążymy dokończyć przebudowę i usunąć najpoważniejsze błędy. Nie udało nam się to i zobowiązujemy się dalej pracować, aż aktualizacja 4.0 osiągnie stan, w jakim powinna zostać wydana – napisał Muray w oficjalnym dzienniku deweloperskim Stellaris Dev Diary 383.