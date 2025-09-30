Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktualizacja Stellar Blade rozszerza fabułę. Twórcy dodali nowe epilogi

Patrycja Pietrowska
2025/09/30 19:00
Nowości są już dostępne.

Pomimo upływu ponad roku od debiutu, studio Shift Up odpowiedzialne za grę Stellar Blade niezmiennie zapewnia regularne wsparcie dla swojego tytułu. Najnowsza łatka wprowadza nie tylko szereg poprawek technicznych i modyfikacji, ale co najważniejsze – rozszerza sferę fabularną. Aktualizacja wprowadza bowiem do rozgrywki trzy zupełnie nowe epilogi.

Stellar Blade otrzymuje ogromną aktualizację – trzy nowe epilogi już dostępne

Zgodnie z informacją przekazaną przez deweloperów za pośrednictwem platformy X udostępniona aktualizacja ukaże życie bohaterki, Eve, oraz losów pozostałych mieszkańców Xion, które nastąpiły po spełnieniu jednego z konkretnych zakończeń główniej historii. Ta rozszerzona treść fabularna jest już dostępna dla wszystkich graczy, niezależnie od tego, czy korzystają z konsoli PlayStation 5, czy grają na komputerach osobistych.

Poza nowymi elementami fabularnymi twórcy zajęli się również poprawkami i zmianami skierowanymi bezpośrednio do użytkowników PC. Jedna ze zmian dotyczy trybu fotograficznego. Gracze korzystający z tego narzędzia za pośrednictwem Odyssey 3D Hub od teraz będą mogli znaleźć swoje zrzuty ekranu w nowo utworzonym folderze o nazwie Screenshots.

Deweloperzy zadbali też między innymi o naprawę problemu blokującego jedną z misji pobocznych. Błąd dotyczył zlecenia o nazwie Strange Signal. W aktualizacji znalazł się także szereg innych, pomniejszych poprawek.

Na koniec przypomnijmy, że Stellar Blade zadebiutowało 26 kwietnia 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Stellar Blade - NieR: Automata w sosie z soulslike.

Źródło:https://insider-gaming.com/stellar-blade-receives-3-new-epilogues-with-the-latest-update/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

