Aktualizacja Stellar Blade rozszerza fabułę. Twórcy dodali nowe epilogi

Pomimo upływu ponad roku od debiutu, studio Shift Up odpowiedzialne za grę Stellar Blade niezmiennie zapewnia regularne wsparcie dla swojego tytułu. Najnowsza łatka wprowadza nie tylko szereg poprawek technicznych i modyfikacji, ale co najważniejsze – rozszerza sferę fabularną. Aktualizacja wprowadza bowiem do rozgrywki trzy zupełnie nowe epilogi.

Stellar Blade otrzymuje ogromną aktualizację – trzy nowe epilogi już dostępne

Zgodnie z informacją przekazaną przez deweloperów za pośrednictwem platformy X udostępniona aktualizacja ukaże życie bohaterki, Eve, oraz losów pozostałych mieszkańców Xion, które nastąpiły po spełnieniu jednego z konkretnych zakończeń główniej historii. Ta rozszerzona treść fabularna jest już dostępna dla wszystkich graczy, niezależnie od tego, czy korzystają z konsoli PlayStation 5, czy grają na komputerach osobistych.